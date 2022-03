Horoscopo de 21/3: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Mercúrio e Júpiter em conjunção.



A alegria é o método de aproximação à vida espiritual e, também, é a recompensa, pois, é o estado de ânimo que traduz com mais fidelidade o estado exaltado do espírito, assim como também a maneira de provar que o espírito é uma irradiação contagiante.



Nossa civilização tomou o caminho contrário, se convencendo de que, em primeiro lugar, deveria sofrer horrores e viver se lamentando para, depois, se tudo der certo, conquistar o paraíso eterno. A veneração à dor é um problema grave de nossa civilização, porque, de uma maneira ou de outra, essa dinâmica se intromete em todos nossos relacionamentos, legitimando que soframos, mas que também nos comportemos causando dor às pessoas com que nos relacionamos.



Enquanto isso, sem alegria não há aproximação ao espírito.



ÁRIES: A maneira com que você organizará tudo não está clara ainda, é uma obra em andamento, por isso as idas e vindas, os trancos e barrancos. Porém, está tudo em marcha, é isso que importa, o resto é puramente circunstancial.



TOURO: Pretenda menos controle e trabalhe por mais colaboração, porque assim seus movimentos se sintonizarão com as potências cosmogônicas que se manifestam neste momento de sua vida. A falta de controle não é ruim em si mesma.



GÊMEOS: A perplexidade é legítima, porque são tantas coisas, e tão diversas entre si, acontecendo ao mesmo tempo, que a alma fica congestionada e não consegue processar, fica mais cansada do que o habitual.



CÂNCER: Nada mais será como antes, nunca mais, e isso não há de ser motivo de nostalgia, nem muito menos detonar pensamentos de estar perdendo algo precioso. Nada disso, o assunto é aceitar as graças futuras.



LEÃO: É tentador repetir os movimentos que deram certo outrora, porque isso deixaria sua alma mais segura. Porém, muita coisa mudou, o cenário pelo qual você transita é outro, diferente. Melhor renovar o seu repertório.



VIRGEM: A vida oferece graciosamente as oportunidades na forma de potencialidades, que sua alma precisará escolher, explorar e desenvolver, para obter os resultados pretendidos. Está tudo em andamento.



LIBRA: Entre o sentimento de segurança e a completa incerteza transita sua alma por entre o céu e a terra. Não há como esperar que isso seja diferente, havendo tanta coisa envolvida, e tantas decisões que devem ser tomadas.



ESCORPIÃO: A arquitetura dos relacionamentos sociais está em processo de transformação e, assim, pessoas que foram importantes outrora, estão deixando de ser e, ao mesmo tempo, novos relacionamentos significativos surgem.



SAGITÁRIO: Haja presença de espírito para navegar com destreza nesta parte dos acontecimentos, porque parece que a vida conspirou para lhe apresentar a conta de tudo ao mesmo tempo. Não se preocupe, você consegue!



CAPRICÓRNIO: Você fará o que tiver vontade, mas, será que sua vontade é a melhor possível? Tenha isso em mente, porque não se trata apenas de você fazer sua vontade, mas que sua vontade se sintonize bem com a necessidade.



AQUÁRIO: Esta é uma boa hora para você assumir determinações interiores e se lançar à vida, deixando para trás o peso de um passado que não serve mais às suas intenções, e iniciando o processo de se reinventar completamente.



PEIXES: Impossível saber antecipadamente o resultado exato, porque toda tentativa de entender o futuro se faz através da lógica e, enquanto isso, a realidade vai tecendo vivências simultâneas em diversas camadas existenciais.