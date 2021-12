Horóscopo de 22/12: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua míngua em Leão.

As razões que te conduzem para dentro dos conflitos são poderosas, mas tão poderosas quanto as tuas são também as razões das pessoas que parecem estar do lado oposto do conflito.

Nada além de impasse resultará disso, o exercício de um cabo de guerra que, no fim, fará com que cada pessoa participante volte para casa ciente de que venceu, mas na verdade nada terá saído do lugar.

Há conflitos que servem única e exclusivamente ao impasse, passando longe de qualquer perspectiva de se encontrar uma terceira via criativa e benéfica para todas as partes.

A vaidade sempre está envolvida nessa situação, a danada que impede mudar de ponto de vista só para não perder a razão, só para não dar o braço a torcer.

ÁRIES: As pessoas se juntam para agregar forças, esse é o melhor destino da congregação. Com o tempo, em vez de agregar, algumas delas desagregam e se tornam lastros onerosos. Intervenha nessa situação, corte pela raiz. Só assim.

TOURO: Só daria para continuar tudo como era antes se sua alma se isolar e tomar distância de tudo e de todos. Isso seria impossível e contraproducente, portanto, será melhor você aceitar as mudanças e as experimentar.

GÊMEOS: A lucidez começa com um pouco de dor, porque coloca em relevo as questões que, durante muito tempo, foram varridas para baixo do tapete. Não se detenha na dor, porque ela é passageira, e a lucidez é eterna.

CÂNCER: Com alegria, tudo é melhor, sem ela, até as coisas interessantes se tornam tediosas. A alegria não depende inteiramente das circunstâncias exteriores, há um gatilho interior na alma que pode ser acionado. Alegria.

LEÃO: Nada do que você quer fazer pode ser feito contando apenas com seus recursos particulares, para tudo você precisará ampliar sua rede de contatos e estabelecer parcerias, dentro das possibilidades que se apresentarem.

VIRGEM: Não há mágica na evolução, apenas a concatenação de um fato com o outro, numa corrente interminável de eventos. Isso não há de ser objeto de desânimo, mas, pelo contrário, infundir entusiasmo em sua alma. É o caminho.

LIBRA: Logo mais sua alma se acostumará com a ideia de que as mudanças vieram para ficar, e que não são apenas uma fase que passará. Quanto antes você se desapegar de como era tudo no passado, mais rápido tudo será melhor.

ESCORPIÃO: Nem tanto para lá nem muito para cá, é hora de encontrar um raro equilíbrio que, por enquanto, está escondido por trás das emoções intensas que inclinam sua alma a tomar decisões precipitadas. Melhor não.

SAGITÁRIO: Se o mundo está mudando completamente, como sua alma faria para se isolar e deixar tudo como está? Seria impossível, e além disso essa atitude provocaria um desgaste inútil e contraproducente. Melhor não.

CAPRICÓRNIO: Teoricamente, dá para fazer tudo que você pretende. Na prática, a teoria é outra, porque as coisas requerem muito ajuste e adaptação, ao ponto que, no fim, tudo é completamente diferente do imaginado.

AQUÁRIO: A ambiguidade não há de ser considerada um corpo estranho a ser rejeitado, porque a complexidade do panorama atual não pode ser compreendida sem passar pela experiência da ambiguidade, que provoca dilemas.

PEIXES: Apesar dos pesares, sua alma precisa descobrir o lado positivo em tudo que veio acontecendo ao longo dos meses anteriores, porque o futuro comprovará que veio por bem. Este é o momento de começar a descobrir.