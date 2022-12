Horóscopo de 22/12: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Vênus e Urano em trígono.

Os santos e santas de todas as religiões e, também, os que passaram pela existência de forma anônima, mas que evidenciaram a vida mais abundante que transfigura nossa humanidade, eles e elas abriram a visão da alma e enxergaram com clareza a glória em que tudo e todos existimos.

Ao contrário disso, apesar de existirmos num planeta de beleza absoluta, nós nos convencemos de não haver glória no Universo, mas miséria absoluta, ignorando a interdependência de tudo e todos para sustentarmos uma civilização em que, para sobreviver, teríamos de destruir a felicidade alheia, qualquer que seja a natureza dela.

Há lugar para tudo e todos sermos felizes no Universo, mas o egoísmo empedernido que nos caracteriza nos leva a fazer o contrário, a tornar infeliz o semelhante, para nos sentirmos diferentes e únicos.

ÁRIES: É importante ter certo controle, para que tudo proceda na melhor ordem possível. Porém, é mais importante ainda monitorar o controle, para que, por excesso, não produza o efeito contrário ao esperado. Isso acontece.

TOURO: Essa explosão criativa há de ser domesticada, e nada poderia ser mais eficiente para isso do que uma rotina bem estabelecida e seguida à risca. Assim as coisas parecem ser menos divertidas, porém, são mais saudáveis.

GÊMEOS: Importante é que você tenha clareza, porque esse será o princípio da boa comunicação que você desenvolverá, para explicar seus pontos de vista e tentar convencer quem quer que seja desses. A clareza é fundamental.

CÂNCER: O contato social que é próprio das festas de fim de ano veio a calhar para seu momento, porque agora sua alma tem a chance de se aproximar de tais ou quais pessoas que são significativas para seus intuitos.

LEÃO: Faça tudo que estiver ao seu alcance, procure se envolver e responsabilizar para que tudo funcione direito. Tudo dá trabalho, porém, se as coisas não dessem trabalho, tampouco seria valorizadas. Aceite o esforço.

VIRGEM: Procure se permitir a expressão livre de suas ideias e sentimentos, porque isso propiciará que as pessoas ao seu redor façam o mesmo e, assim, com total transparência, a real natureza das pessoas se evidenciará.

LIBRA: Os bons sentimentos aproximam e fazem com que as pessoas se expressem à vontade, sem constrangimentos. Ainda que esses bons sentimentos sejam temporários, mesmo assim vale a pena os valorizar e aceitar.

ESCORPIÃO: Talvez não seja possível fazer contato com todas as pessoas para cumprir as formalidades, portanto, seria melhor sua alma selecionar as que considera realmente importantes, e se dedicar exclusivamente a elas.

SAGITÁRIO: São as pequenas coisas que deixam a alma em paz, porque enquanto o cenário amplo não pode ser dominado, então pelo menos que tudo que está ao alcance seja feito da melhor maneira possível. As pequenas coisas.

CAPRICÓRNIO: Mantenha a clareza sobre seus verdadeiros propósitos, porque isso fará com que você não se distraia com coisas atraentes, mas que não agregariam nada aos seus propósitos, muito pelo contrário. Foco e atenção.

AQUÁRIO: A ordem exterior só será satisfatória na mesma medida em que houver ordem em seus sentimentos e paz em seu coração, porque se isso não for assim, então não adianta o quanto você se esforce para arrumar o ambiente.

PEIXES: Organizar é propício, porque certas formalidades precisam ser preenchidas para que as pessoas envolvidas sejam informadas, avisadas, combinadas e tudo o mais que seja necessário para que as coisas saiam direito.