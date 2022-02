Horóscopo de 25/2: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua Vazia até 13h28, quando ingressa em Capricórnio.



Poupa estresse, guarda a preciosa ansiedade para outro momento, em que ela seja mais pertinente, porque, apesar de viveres num mundo que é a farsa daquilo para o qual existe, e que isso te onere com problemas maiores do que tua capacidade de resolver, ainda assim tu não precisas viver carregando o peso completo sobre tuas costas.



Preserva tua saúde espiritual, ciente de que, assim como te obrigas a viver com estresse, também podes te obrigar a ter em tua agenda os períodos consagrados a experimentar alegria e leveza, não importando que o cenário seja completamente contrário a elas.



O estresse contínuo não te levará a nada positivo, aproveita a Lua Vazia do início do dia para ficar em dia com tua dose de alegria e leveza.



Depois, se ainda quiseres, continua te preocupando.



ÁRIES: Com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, não é nada fácil acertar na atitude correta nem muito menos no que se deveria fazer para que não se percam as oportunidades que a vida traz. Não importa, aja assim mesmo.



TOURO: A imaginação leva você a mundos bastante distantes e, enquanto isso, há muita coisa prática que precisaria ser atendida em primeiro lugar. Procure solucionar o que seja prático primeiro, depois navegue na imaginação.



GÊMEOS: O medo é um traidor, porque boicota tudo que você poderia fazer em determinado momento. Agora, por exemplo, é uma hora em que, diante do que se apresenta, o temor anuncia que tudo dará errado. Aja a despeito do medo.



CÂNCER: As discórdias e conflitos se colocam sobre a mesa, e isso cria um clima tenso para todas as pessoas envolvidas. Porém, é assim que o esclarecimento encontrará uma maneira de se manifestar, e melhorar a situação.



LEÃO: Para elaborar a receita, você precisa de muita criatividade, mas, principalmente, você há de colocar as mãos na massa, porque a receita não pode se fazer por si só. Tome a iniciativa e use os ingredientes disponíveis.



VIRGEM: Procure agir com o mínimo possível de pudor, sem restrições, porque este é um momento de celebração, e você poderia se outorgar licença de o desfrutar sem ter de lidar com pensamentos restritivos. Em frente.



LIBRA: Ainda que não seja possível concluir tudo que pesa sobre suas costas, procure adiantar o máximo de expediente, porque o pouco que tirar de cima de você será, também, o tanto de tranquilidade que você desfrutará.



ESCORPIÃO: As melhores coisas parecem se aproximar a você na forma de banalidades, de situações que, à primeira vista, sua alma não valorizaria. É hora de prestar atenção, para não ser displicente com o que é importante.



SAGITÁRIO: Produza benefícios e melhorias para todas as pessoas que estão dentro do seu círculo de influência, porque só assim você assegurará seu bem-estar individual. Seria impossível você se sentir bem enquanto todos se sentem mal.



CAPRICÓRNIO: Dentre o cardápio variado de atitudes que você poderia tomar diante das situações que se apresentam, procure escolher a de natureza mais prática possível, mas também, aquela que sirva para remover obstáculos.



AQUÁRIO: Muitas das coisas que você pensa e sente não podem ser compartilhadas com as pessoas, nem com as mais próximas e íntimas. Uma dose de segredo é necessária nesta parte do caminho, evitando incompreensões.



PEIXES: Oriente seus passos na direção das alianças e combinados que fazem parte dessas. Procure idealizar a maneira com que seu trabalho pode beneficiar outras pessoas, porque os benefícios do grupo serão os seus também.