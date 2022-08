Horóscopo de 25/8: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Mercúrio ingressa em Libra.

Resgata em ti a capacidade de rir, porque a risada quebra o encantamento infame da angústia que te aperta a garganta. Rir é o melhor remédio, quantas vezes ouviste isso e concordaste? É contraproducente sucumbir à severidade, porque mesmo que queiras te agarrar a princípios morais que te autorizariam a fechar a cara e erguer teu dedo acusador para dar sermão, essa atitude não contribuiria em nada e, pelo contrário, agregaria angústia e tortura.

A Vida que te anima não é pesada nem severa, mas de tanto imaginar que aqui, nesta Terra, devamos expiar pecados, sofrer e lamentar, tu te esqueceste de o quanto contribuías para a redenção dos pecados quando te comportavas com leveza e rias de ti e de teus problemas.

Tu decidiste te refugiar na severidade, tu podes decidir rir dela.

ÁRIES: Os conflitos não são necessariamente negativos, a não ser que se transformem em cabo de guerra. Os conflitos obrigam as pessoas interessadas a criarem alternativas de equilíbrio, harmonizando os interesses.

TOURO: Dedique um tempo considerável a prestar atenção aos instrumentos que você utiliza todos os dias, seja no seu trabalho como na vida doméstica também. Os instrumentos são as extensões dos poderes de ação e percepção.

GÊMEOS: Nem tudo que brilha é ouro, e nem tudo que parece desejável traria resultados enriquecedores. É hora de escolher a dedo os desejos que sua alma pretende satisfazer, para não perder tempo nem recursos preciosos.

CÂNCER: Por mais difícil que seja a situação, trabalhe com a certeza de que há saída para tudo. Não se importe com as queixas que algumas pessoas apresentarem, elas fazem isso porque não se atrevem a pensar com clareza e objetividade.

LEÃO: Há muita coisa para pensar melhor, muito assunto que merece reflexão. Portanto, não se precipite a decidir coisa alguma, permita que o tempo corra livre e lhe apresente informações que, agora, não são evidentes.

VIRGEM: Procure tornar mais dinâmicas suas decisões, especialmente as que dizem respeito dos recursos materiais. Evite buscar uma segurança que, na prática, faria você perder mobilidade e flexibilidade. Prefira o dinamismo.

LIBRA: Sentimentos ambíguos não precisam ser resolvidos através de escolhas que sua alma não está preparada a fazer. Sentimentos ambíguos podem conviver com mínimo conflito interior, porque fazem parte da vida saudável.

ESCORPIÃO: A reflexão é uma forma de sua mente flexionar sobre si mesma, em busca de observar seu próprio funcionamento. É como você se olhar no espelho; essa imagem, a mesma da reflexão, serve para fazer ajustes e melhorar.

SAGITÁRIO: Aquilo que você diz e faz é o exemplo que as pessoas seguirão. Portanto, procure ampliar seu entendimento sobre a vida, e se incluir nela, porque mesmo que tome pequenas atitudes, elas se multiplicam pelo exemplo.

CAPRICÓRNIO: Há alternativas disponíveis, portanto, evite se lamentar por tudo estar indo numa direção diferente da que desejava. Continue tentando, e encontrará alternativas que servirão para dar uma reviravolta no jogo.

AQUÁRIO: A clareza está disponível, mas você precisa ir atrás dela com suas reflexões e investigações, porque senão o panorama da mente continuará escuro e denso. Continue buscando o caminho do esclarecimento, isso sim.

PEIXES: Investigue tudo que anda perturbando você, isso será melhor a se precipitar a tirar conclusões sobre o que seriam apenas suspeitas. Isso não seria sábio de sua parte, além de agregar problemas que seriam evitáveis.