Horóscopo de 26/11: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua Vazia das 13h24 até 23h13, quando ingressa em Virgem.



Se nossas almas, vida interior, e nossas personalidades, vida exterior, funcionassem em convergência, seríamos todos fisicamente vigorosos, emocionalmente vibrantes e intelectualmente colossais.



Porém, a maior parte do tempo, alma e personalidade estão dissociadas, e isso não é resultado de complicações extraterrestres, mas de uma íntima decisão de negligenciarmos as orientações inequívocas que a voz da alma nos oferece, para nos lançarmos à aventura de experimentar os encantos e dores da existência formal da personalidade.



E, depois de quebrarmos a cara por insistir em nossos erros, nos lembramos da voz da alma e dizemos a nós mesmos: Bem que eu pensei! Não há vantagem em lembrar da voz da alma a posteriori, o assunto é confiar nela e a testar na experiência.



ÁRIES: O entusiasmo há de se converter em método, porque se não houver movimentos práticos, esse entusiasmo se converterá em frustração e decepção. Você tem todos os ingredientes em suas mãos, faça acontecer agora.



TOURO: Os tormentos interiores não são eternos, e você, com firme vontade, pode encurtar essa dinâmica. É impossível deixar de sentir emoções desencontradas, mas é possível escolher quanto tempo estacionar nelas.



GÊMEOS: Sossegue, pelo menos por um momento, para recuperar o fôlego e depois continuar sua jornada. Sossegue um pouco para enxergar tudo com distanciamento e objetividade e, assim, tomar decisões mais sábias pela frente.



CÂNCER: A segurança conquistada há de servir de fundamento para você continuar se aventurando na vida, porque, que sentido teria sua alma estacionar numa zona de conforto que, com o tempo, se transformaria em prisão?



LEÃO: Nem sempre o personagem principal dos acontecimentos é você, e deveria estar tudo bem com isso, porque, inclusive, a situação ajudaria você a se retirar de cena, descansar e planejar melhor os próximos movimentos.



VIRGEM: Logo mais será hora de você tomar algumas iniciativas que definam o caminho. Você não precisa definir toda sua vida pela frente, mas, pelo menos, definir alguns assuntos que estão pendentes, e que podem ser concluídos.



LIBRA: Em algum momento a alma cansa. Cansa de aguentar pessoas chatas, cansa de se sacrificar e receber ingratidão por isso, cansa do mundo em geral, cansa porque cansa. Esse cansaço precisa ser metabolizado com sabedoria.



ESCORPIÃO: O que você puder fazer contando apenas com seu esforço e empenho é o que servirá de fundamento para que as pessoas possam agregar algo interessante, colaborando e ajudando Complete sua jornada, e depois peça ajuda.



SAGITÁRIO: Da ideia à prática, a solução nem sempre é encontrada na velocidade em que isso acontece, porque em muitos casos isso seria pura e simples precipitação. Da ideia à prática teria de haver um tempo de amadurecimento.



CAPRICÓRNIO: Os tormentos interiores se dissipam e sua alma consegue enxergar o panorama com mais clareza e, principalmente, mais leveza também. Sem leveza e desprovida de alegria, a alma só pode se atormentar. Nada além.



AQUÁRIO: O entendimento nem sempre é possível, e a coisa toda degringola em conflito rapidamente. Isso passa, e se você não ficar remoendo demais sobre os argumentos conflitantes, provavelmente passará sem deixar marca alguma.



PEIXES: Nem sempre é suficiente você dar conta do recado, porque isso acostuma você a prescindir da ajuda e colaboração das pessoas. Parece bom, mas não é, porque tudo que de bom poderia acontecer vem através da colaboração