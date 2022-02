Horóscopo de 26/2: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua míngua em Capricórnio.



Projeta tua mente ao mais distante futuro possível, imagina a complexidade do cenário mundial em que precisarás continuar desenvolvendo tua incansável busca de bem-estar pessoal, porque o que vem vindo por aí desafiará tudo que davas por sabido.



Nada mais dês por garantido, o reino humano ingressa num período de profunda reinvenção do processo mundial, conhecido por civilização, que não tem precedente em nada do que conhecemos como história.



As forças que se digladiam não são apenas físicas e formais, céu e terra se envolvem de forma dramática, tanto é o que está em jogo.



Porém, não te confundas com romantismos inúteis, pois, não é o apocalipse, mas o alvorecer de uma civilização madura e sábia. Os personagens torpes da atualidade não têm poder de frear esse movimento.



ÁRIES: Procure deixar de lado a necessidade de descansar, porque se encontra disponível a chance de avançar substancialmente nas questões que sejam do seu interesse, e que não avançarão por si sós, mas com sua ajuda.



TOURO: Cuide para não se distrair com ideias que são sedutoras, porém, carecem de qualquer aplicação prática para o momento em que você se encontra. Em primeiro lugar, resolva o que é prático, depois idealize na imaginação.



GÊMEOS: O temor é paralisante, mas não significa que você deva acreditar nele. O temor anuncia desastres que raramente se concretizam, mas isso você só fica sabendo depois de ter evitado fazer o que estava ao seu alcance.



CÂNCER: Nunca é fácil fazer caber todos os interesses que as pessoas têm, e pelos quais lutam. Há momentos, como agora, em que o conflito se manifesta e, de alguma maneira, há de se esperar que as coisas se acalmem um pouco.



LEÃO: Você não precisa de mais nada nem de ninguém, tudo que você precisa se encontra disponível. Porém, é como uma receita de cozinha, se você não mistura os ingredientes e segue os passos, o prato não acontece por si só.



VIRGEM: Leve a sério seu divertimento, porque é a oportunidade de você se libertar de um tanto de seus pudores e, assim, viver algumas experiências que enriquecerão seu caráter, por mostrar a você nuances desconhecidas.



LIBRA: Evite procrastinar, porque cair nessa tentação seria perder a chance de adiantar muito algumas questões que, se resolvidas, tirariam um peso enorme de suas costas. Tome a iniciativa, se desapegue dos resultados.



ESCORPIÃO: Nem sempre estamos com essa bola toda para prestar atenção e valorizar o que se apresenta, inclusive porque, como agora, a apresentação do que é importante vem na forma de algo banal, superficial até.



SAGITÁRIO: Se você não produz benefícios para as pessoas com que você se relaciona, tenha certeza de que sua vida individual sofrerá com isso também. Seu bem-estar particular depende do bem-estar social que você produzir.



CAPRICÓRNIO: Remova os obstáculos que, aparentemente, impeçam seu avanço, porém, não se demore demais nessa atividade, porque assim correria o risco de ver todos seus recursos investidos num ambiente de conflito.



AQUÁRIO: Se quiser evitar que suas palavras e ideias sejam mal interpretadas, a única alternativa é silenciar e, se quiser seguir em frente com suas intenções, agir da forma mais discreta possível. Assim daria certo.



PEIXES: Se a sua atividade beneficia um pouco o mundo, que é feito das pessoas com que você se relaciona, tenha certeza de que você está em processo de enriquecimento. O benefício dos grupos será seu enriquecimento.