Horóscopo de 26/6: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua míngua em Gêmeos.

Se verdade fosse que somos o que pensamos, então a realidade concreta seria igual à que experimentamos na intimidade de nossos pensamentos, e sabemos muito bem que não é assim que as coisas funcionam, já que, se houvesse essa equivalência, não seríamos tomados constantemente por essa sensação frustrante de não realizarmos nossos sonhos. Ou sonhos não contam como pensamentos?

Não, nós não somos o que pensamos, nós somos o que fazemos, e em geral isso significa que ficam muitos mais pensamentos sem realizar do que aqueles que, dentro do possível, concretizamos.

Nós somos o que fazemos, somos conhecidos por nossas obras, e não por pensamentos que, de tão íntimos e intrincados, nunca jamais compartilhamos com alguém.

ÁRIES: Para reunir as pessoas que sua alma precisa, o acaso não exerce nenhum papel saudável. Para reunir as pessoas necessárias, sua alma precisa entrar em contato, enviar convite, lembrar as pessoas de sua existência.

TOURO: Ninguém deve saber o que você fará, ou como o fará, mas o mistério tampouco há de servir para você se acomodar e se abstiver de fazer o necessário. É um momento delicado, mas que pode ser administrado com sabedoria.

GÊMEOS: Agora você pode tomar a iniciativa saudável de ir em busca de pessoas com quem conversar, cuidando para que o teor dessas conversas agregue um pouco de conhecimento, e não seja mero exercício de fofoca vazia.

CÂNCER: Da mesma forma com que é impossível fazer uma omelete sem quebrar as cascas dos ovos, tampouco seria possível imaginar qualquer tipo de conquista terrena sem ter de fazer algum sacrifício importante. É tudo inerente.

LEÃO: Incentive as pessoas a serem livres e se responsabilizarem pelas suas atitudes, porém, cuide para que isso não seja feito num tom moralista, que é sempre ameaçador. A liberdade é alegre, espirituosa e leve.

VIRGEM: Apesar das contradições e contrastes, sua alma conseguirá enxergar o fio de meada que fará com que tudo adquira sentido. Portanto, passe com elegância pelo momento do caos, depois virá o entendimento e a luz.

LIBRA: O bem-estar alheio, das pessoas próximas, pode ser contabilizado como seu bem-estar particular também, porque, enquanto as pessoas próximas estiverem desfrutando da vida, você também se sentirá à vontade para o mesmo.

ESCORPIÃO: Hoje é um bom dia para você se dedicar a colocar ordem nos assuntos que estarão na pauta da semana que está começando. Talvez a ideia evoque um tanto de preguiça em sua alma, mas continuará sendo um bom caminho.

SAGITÁRIO: Dia movimentado, porém, disperso também, mas se isso não for problema para você, então o resultado será divertido. Porém, se você quiser se concentrar em algo relativamente importante, a distração será problema.

CAPRICÓRNIO: Para que o ambiente esteja confortável e seguro, do jeito que sua alma precisa, você não há de esperar que isso aconteça por obra e mágica do mistério da vida, ou porque outras pessoas ajudem. Construa seu conforto.

AQUÁRIO: Algo há de ser feito, menos continuar conversando a respeito. A hora é de ação prática, portanto, encurte os diálogos, saia dos dilemas interiores e coloque em ação tudo que poderia ser feito. Ações práticas resolvem.

PEIXES: Evite recriminações, porque essas ocupariam o tempo em que você poderia e deveria fazer algo para remediar a experiência que pode ser consertada ou melhorada. Deixe de lado o drama e entre no espírito prático.