Horóscopo de 27/10: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Mercúrio e Plutão em quadratura.

A eliminação do medo deveria ser o objetivo mais urgente de todas as tribos humanas, porque comprovado está que a exploração da intimidação das crianças, de classes sociais inteiras e também o teor severo com que nos tratamos uns aos outros, que tudo isso e muito mais promove a brutalidade. É de uma brutalidade ignorante estruturar uma civilização onde seus componentes tenham de existir em contínua ansiedade pelo futuro, tanto quanto em desconfiança de seus semelhantes num mundo cheio de ameaças, e no qual a cordialidade é uma exceção.

O medo é nosso castigo, por insistirmos em ignorar a maravilhosa interdependência estabelecida pela única Vida que se expressa através das incontáveis vidas, cada uma com sua peculiaridade e autoconsciência, em busca de se reconectar à Grande Vida.

ÁRIES: Talvez não seja muito o que possa ser feito neste momento, porém, se você o fizer envolvendo mente e coração, tenha certeza de que, no mínimo, suas ações desanuviarão o panorama e, aí sim, surgirão as coisas importantes.

TOURO: Faça o que estiver ao seu alcance, porque o que estiver fora de sua jurisdição, apesar de tentador, não daria bom suporte para você obter os resultados pretendidos. Ficar no pequeno não é ruim, é prático. Em frente.

GÊMEOS: Há coisas que são tão difíceis de entender, e acontecem mesmo assim, que ficam entaladas na garganta, aguardando pela oportunidade de se esclarecerem, ou de as vomitar para aliviar a alma. O alívio acontecerá.

CÂNCER: Sua alma está coberta de ótimas razões e ela afirma com segurança estar do lado da verdade. Pode acontecer, eventualmente, que as pessoas com que você se relaciona tenham outra visão, e se sintam donas da razão também.

LEÃO: Nada é realizado como resultado de uma conversa em que as pessoas se entendem e ficam felizes com a empatia que dinamiza a reunião. As coisas se realizam quando a festa termina e começa o trabalho. Aí sim se realiza.

VIRGEM: As necessidades hão de ser mais importantes, neste momento, do que a satisfação de seus desejos, não porque esses não sejam legítimos, mas porque, agora, suprir as necessidades criaria um cenário mais auspicioso.

LIBRA: Evite se importar com as limitações da atualidade, tampouco se importe com ter de pôr as mãos nos perrengues que sua alma gostaria de ver pelas costas, porque ao mesmo tempo sua alma navega por sonhos muito interessantes.

ESCORPIÃO: É recomendável silêncio neste momento, porque o que você sente é real e verdadeiro, porém, a língua não consegue acompanhar a velocidade dessas percepções, se atrapalhando nas palavras e gerando muito desentendimento.

SAGITÁRIO: A empatia é valiosa, portanto, não seria bom você colocar suas pretensões materiais acima desse valor, mas aproveitar o bom entendimento emocional para estabelecer uma dinâmica produtiva a longo prazo.

CAPRICÓRNIO: Faça pouco, mas faça com planejamento, porque o que for feito na dinâmica da precipitação acabará gerando mais problemas do que os que supostamente seriam evitados por acelerar a ação. Cada coisa em seu lugar.

AQUÁRIO: Tudo que parece estar fora da ordem fica difícil de encaixar no cenário positivo pelo que sua alma transita atualmente, porém, tampouco dá para fingir que não se percebeu o que se percebeu. O que fazer?

PEIXES: Para que tentar explicar os sentimentos? Eles acontecem e nada mais, orientando seus passos numa direção certeira que, a priori, a mente não consegue decifrar. Porém, para que decifrar o que está muito certo?