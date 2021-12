Horóscopo de 27/12: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Lua míngua em Libra.

Queres saber quem és tu? Observa a dinâmica dos relacionamentos mais significativos dos quais tu participas e com que te envolves, e terás todas as informações que precisas para reconhecer quem tu és.

Todo ser humano é seus relacionamentos, mas se essa investigação te parecer difícil, já que tua alma se acostumou a partir do princípio de que cada quem é cada quem, e cada qual é cada qual, todos peças isoladas no tabuleiro de um jogo cósmico além da capacidade de o compreender, então observa o que tu fazes quando tens tempo livre e não há o olhar de outrem para coreografares qualquer tipo de atitude.

Na verdade, o olhar alheio pode estar ausente fisicamente, mas continua presente em tua mente. Por isso, tua única chance de te conhecer de verdade é através do olhar alheio.

ÁRIES: Os confrontos são cansativos, mas necessários também, porque há coisas que precisam ser esclarecidas antes de se transformarem em bolas de neve que destruam tudo ao seu passo. Escolha o melhor confronto para se envolver.

TOURO: Se tudo ficar na potencialidade, sua alma se frustrará, porque não poderá compartilhar essas maravilhas que se apresentam na forma de visões. Nada deixe ao acaso, nada deixe nas mãos do mistério, tome iniciativas.

GÊMEOS: A alegria há de ser contagiante, ou não é alegria, mas outra coisa parecida com ela. A alegria contagiante não estimula a todas as pessoas, pois, há aquelas, também, que se agarram à melancolia como último refúgio.

CÂNCER: Confie em seu taco e não se importe com os perrengues do caminho, porque no fim tudo dará certo, do jeito que sua alma gosta. Porém, só no fim, porque no percurso do caminho haverá apreensão sobre tudo dar errado.

LEÃO: Quando as emoções embaralham as ideias, melhor respirar fundo e recuperar o eixo, antes mesmo de dizer qualquer coisa, porque desse jeito as palavras correm risco menor de serem incompreendidas ou distorcidas.

VIRGEM: Faça contas e se atenha ao possível, sem ir além de sua real capacidade. Aquilo que você quer não precisa colocar suas finanças em risco, mas se adaptar ao que esteja ao seu alcance. Faça contas e tudo bem.

LIBRA: Algumas poucas e boas iniciativas precisam ser tomadas por você, já que se ficar esperando que as pessoas façam a parte delas, tudo atrasará e se desorganizará. Tome iniciativas e assuma a responsabilidade.

ESCORPIÃO: Tome este dia para se distanciar de todo e qualquer barulho, e arrume sua vida interior, se preparando para a festa que vem por aí. Este é um momento em que o recolhimento ajudará você a organizar as emoções.

SAGITÁRIO: As sensações vêm antes do raciocínio, são informações mais rápidas. São tantas sensações que, depois, você precisará dedicar um tempo generoso para raciocinar direito sobre tudo que está em andamento. Aí sim!

CAPRICÓRNIO: O futuro se mostra aberto e muito interessante, portanto, este é um momento em que sua alma precisa se projetar mentalmente e se deliciar com as visões que sintoniza. Isso provocará imenso regozijo em sua alma.

AQUÁRIO: A compreensão abre portas antes insuspeitadas, porque revela nuances da realidade que antes passavam despercebidas, mas que, quando são percebidas não se pode mais voltar ao estado anterior. Compreensão definitiva.

PEIXES: Deixe de lado essa história de o ano terminar e outro começar, e se foque na continuidade de seus planos, porque apesar dos perrengues e dificuldades, persistir no caminho fará você ir muito além do imaginado.