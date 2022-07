Horóscopo de 28/7: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Lua Nova em Leão.

Sabedoria, é necessário tempo para a conquistar, porque com suficiente tempo haverá experiências, diante das quais tu poderás reagir desengonçadamente, ou agir com amorosa imparcialidade. Porém, se o tempo e as experiências, por si sós, trouxessem sabedoria, então todas as pessoas idosas seriam sábias, e não é isso que acontece.

A conquista da sabedoria comprova o livre arbítrio humano, já que não é suficiente viver as experiências, mas optar pelo que fazer com elas, e isso se decide na intimidade do coração, com o livre arbítrio.

O tempo inteiro te acontecem coisas, e o tempo inteiro, também, tu tens diante de ti a oportunidade de acrescentar sabedoria ao teu desempenho, mas essa virtude só se arraigará em ti como resultado das decisões que tomares, e de o quanto te atrevas a acreditar em ti.

ÁRIES: Tudo isso e muito mais ainda, nada é impossível neste momento, porém, será que tudo que você deseja é o que produzirá benefícios, ou você quer porque quer se meter numa enrascada, sem se importar com os resultados?

TOURO: Finalize tudo que seja possível, tentando carregar menos peso para o futuro que está começando agora. Neste momento, você vive o momento que separa o passado do futuro, meio incerto, mas futuro mesmo assim.

GÊMEOS: Antes de obter a clareza mental que servirá para você realmente entender tudo que acontece, você passa por um período de congestão da alma, em que tudo se mistura com tudo e reina a confusão. Não se importe com isso.

CÂNCER: As ameaças contra sua integridade podem não ser tão reais quanto você imagina, porém, se há qualquer tipo de sentimento nesse sentido, o melhor é você ficar alerta, cuidando para que o alerta não se transforme em paranoia.

LEÃO: Tudo depende de suas atitudes neste momento, e isso agrega enorme responsabilidade sobre suas costas. Não importa se você acerta na atitude correta ou não, o que importa agora é que você tome alguma atitude prática.

VIRGEM: O destino pesa sobre suas costas, porque este é um daqueles momentos em que sua alma percebe ter uma margem de manobra estreita para fazer suas escolhas, na maior parte do tempo tendo de se submeter ao que acontece.

LIBRA: Não importa o tamanho dos problemas e perrengues que você tenha de solucionar neste momento, considere a realidade de que isso seria impossível contando com seus recursos particulares. Lance mão de ajuda, peça.

ESCORPIÃO: Ainda que meio desengonçadas e difíceis de encaixar na realidade dominante, os acontecimentos em curso determinam rumos interessantes para sua vida. Mantenha firme o leme e o olhar fixo em seus objetivos.

SAGITÁRIO: Antes mesmo de você responder à voz do futuro que chama, é preciso que você arrume e organize tudo que está em andamento, e que, mesmo tendo perdido a graça, não se pode negligenciar, porque sem isso, nada de futuro.

CAPRICÓRNIO: É hora de estabelecer um limite entre o passado e o futuro, para deter a inércia que fica repetindo acontecimentos que não têm mais nada a ver com a pessoa em que você se tornou. Tudo melhora, mas o passado pesa.

AQUÁRIO: Depender de outras pessoas não é o melhor cenário, mas quando isso se torna inevitável, o melhor a fazer é aceitar e aproveitar as circunstâncias, as colocando ao seu favor o mais rapidamente possível. Em frente.

PEIXES: Estão à sua disposição inúmeros instrumentos para você se abrir passagem e superar as limitações, porém, os instrumentos são meras potencialidades, que aguardam pelo uso que você fizer para demonstrar seu poder.