Horóscopo de 29/10: veja previsões para este sábado

Data estelar: Mercúrio ingressa em Escorpião.

Se por uma dessas coisas mágicas que acontecem a cada milhares de éons desaparecessem repentinamente de nossa consciência a ignorância e o medo, nossas presenças se transfigurariam em estrelas refulgentes, radiantes de conexões múltiplas, infinitas e infinitesimais, promotoras de todos os bens e milagres que hoje, em nosso pequeno entendimento poderíamos imaginar, mas que seria multiplicado por muito mais ainda.

Algo em nós pressente a realidade desse futuro, porém, continuamos, aqui e agora, agarrados à ignorância e o medo, pelo mero fato de serem familiares, todos nós fomos criados assim, e assim mesmo também continuamos educando as gerações atuais.

A ignorância e o medo nos tornam violentos e desconfiados, e em vez de sermos estrelas magníficas nos acomodamos em ser vulgares e medíocres.

ÁRIES: As argumentações são infinitas, porém, não vence quem tiver a razão do seu lado, mas quem se atrever a colocar em prática tudo que é teorizado nas discussões. Só a coerência entre teoria e prática vale agora.

TOURO: Sua vontade há de prevalecer, apesar de todas as pressões e indefinições. Sua vontade há de prevalecer, porque se você ficar dependendo de circunstâncias além de seu domínio, tudo se tornará mais complicado.

GÊMEOS: Agora é um momento em que sua alma precisa ter a clareza de não depositar expectativa alguma na sorte, porque as oportunidades que podem ser exploradas nesta hora requerem muito esforço e manobras de sua parte. É assim.

CÂNCER: Procure não forçar a barra para colocar em pauta as questões que sua alma gostaria de discutir, porque muito provavelmente você não vai encontrar receptividade para isso, e tudo se voltaria contra você. Melhor não.

LEÃO: Cuide para não se deixar contaminar com as emoções distorcidas e desencontradas que circulam à solta pelas pessoas com que você se relaciona, porque elas são um microcosmo do que anda acontecendo no mundo.

VIRGEM: Tudo que você tiver intenção de fazer, e que vai inevitavelmente ser feito por você, requereria uma reflexão mais realista para ser organizado devidamente. Tome seu tempo, sem tomar distância do que acontece.

LIBRA: É impossível, neste momento, saber ao certo o que seria melhor fazer, se ficar com as decisões tomadas ou mudar tudo, a despeito de parecer impossível. Nada é impossível, a realidade está sendo desenhada agora.

ESCORPIÃO: Há assuntos que seria melhor não tocar, porque são delicados demais para o momento, que não os comporta, e resultariam em emoções que ninguém saberia administrar. Isso é completamente desnecessário neste momento.

SAGITÁRIO: O cenário está uma loucura, e por isso seria sábio não se envolver com o que anda acontecendo, porque ninguém quer entender nada, apenas expor suas emoções perturbadas. Tomar distância disso seria sábio de sua parte.

CAPRICÓRNIO: Se não for possível conquistar de imediato suas pretensões, então será melhor não se esforçar exageradamente, porque isso seria contraproducente. Procure andar com leveza e alegria nesta parte do caminho.

AQUÁRIO: Aquilo que você tinha intenção de fazer, talvez mereça um pouco mais de reflexão de sua parte, porque ao ser iniciado exporia você demais e isso não seria interessante, de imediato pelo menos. Proteja seus interesses.

PEIXES: Importante mesmo é manter a cabeça no lugar, mesmo diante das circunstâncias que em qualquer outro momento de sua vida teriam sido insuportáveis. Este não é um momento como qualquer outro, é bom saber disso.