Horóscopo de 30/10: veja previsões para este domingo

Data estelar: Marte começa a se aproximar da Terra.

Entre final de novembro e início de dezembro próximos acontecerá o ápice da aproximação de Marte à Terra, um evento delicado e perigoso, porque como a ignorância, o medo e a brutalidade são ainda linhas de menor resistência de nossa humanidade, isto é, a consciência humana se entrega com facilidade a essas condições, os acontecimentos da civilização darão razão temporária àqueles que advogam pela extinção do reino humano, com a suposta argumentação de que isso seria melhor para preservar todos os outros em bom funcionamento.

Esse é um raciocínio ignorante, porque se o reino humano existe, há uma necessidade para sua existência, e não se trata de extinguir coisa nenhuma, mas de incluir todas as diferenças para que, de modo intencional, resolvam suas diferenças e ajam em solidariedade.

ÁRIES: As coisas poderiam ser feitas de inúmeras outras maneiras das que você escolheu, mas você escolheu o que escolheu e agora não há como voltar atrás. O assunto então será ir fazendo as retificações pertinentes a cada caso.

TOURO: O conforto e segurança que sua alma precisa para continuar em frente com as decisões que tomou não pode depender das circunstâncias, porque essas são todas voláteis e indefinidas. Faça de sua vontade a determinação.

GÊMEOS: As tensões só aumentam, porém, aumentam também as chances de você se agarrar a alguma oportunidade que acabe com o marasmo, e coloque seus pés num caminho mais dinâmico. Nada disso acontecerá por sorte, que fique claro.

CÂNCER: As questões importantes que mereceriam discussão são justamente as que não entram na pauta, mas ficam ocultas nas entrelinhas das conversações. Não importa, melhor assim, não é hora de forçar absolutamente nada.

LEÃO: As pessoas não andam raciocinando bem porque o estado atual do mundo não ajuda nem um pouco a quem busca esclarecimento, muito pelo contrário até. Porém, mesmo assim cada pessoa precisa manter a cabeça no lugar.

VIRGEM: Nem sempre dá para fazer a própria vontade, porque o mundo é cheio de vontades individuais e não poderia haver lugar para tanta vontade divergente. É o momento de afinar sua vontade com a das pessoas próximas.

LIBRA: Tenha em mente que, a despeito de muitas coisas parecerem impossíveis neste momento, a vida continua fluindo na eternidade, como sempre o fez e o fará por todo o sempre. Procure se adaptar a essa realidade.

ESCORPIÃO: Para você não se tornar responsável por começar uma guerra de emoções, seria melhor calar e conceder neste momento. Porém, se você não conseguir se conter, pelo menos arrume bons argumentos para discutir. É assim.

SAGITÁRIO: Quem tem a razão? Cada pessoa reclama o direito de ter a última palavra nas discussões, e o que resulta disso é todo mundo falar e ninguém escutar, uma coisa de loucos. Procure tomar distância dessa loucura.

CAPRICÓRNIO: Todas as potencialidades que você andou enxergando em seu caminho estão sobre a mesa, mas acontecem num cenário mundial muito complicado, tornando difíceis as decisões que sua alma precisa tomar. Em frente.

AQUÁRIO: Fazer sua vontade é um direito inalienável, porém, nem sempre é a hora certa para tomar uma atitude dessas. Há também a vontade das pessoas com que você se relaciona, e há de haver lugar para todos neste mundo.

PEIXES: O terreno movediço e difícil de trilhar em que se converteu o mundo, atrapalha vários de seus planos, porém, o maior grau de dificuldade não é argumento suficiente para sua alma decidir parar tudo. Isso não.