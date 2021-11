Horóscopo de 3/11: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua míngua em Libra.

Por mais que tentes te livrar do peso e influência que o "olhar do outro" tem sobre ti, pretendendo te importar apenas com o que tu penses e avalies sobre tua própria alma e comportamento, sabes bem que, no frigir dos ovos, o "olhar do outro" continuará sendo importante.

Evidentemente, tu poderás sempre escolher com que olhar alheio te importar, e também cancelar as opiniões de pessoas maldosas que querem te derrubar, porque, sim, há por aí espíritos de porco (com todo respeito aos suínos) que se dedicam somente a infernizar.

Contudo, se tu queres que teu olhar seja valorizado, se queres que tuas opiniões tenham peso, oferece a contrapartida de valorizar o olhar e as opiniões alheias sobre tua vida.

Os outros não são inferno, os outros são humanos, como tu.

ÁRIES: Dificuldades e facilidades se misturam em todo relacionamento, não poderia ser diferente, dado que os participantes são seres humanos, sempre complicados e incoerentes em tudo. Aceite e trabalhe a favor de tudo.

TOURO: O cenário é cheio de potencialidades, mas de perigos também, porque nada está em seu lugar devido, tudo se espalha e mistura com adversidades. É um momento bastante tenso, porém, muito criativo também. Você escolhe.

GÊMEOS: Arriscar tudo por um momento de diversão, quantas vezes a alma se sente tentada a isso? Só que nem sempre se atreve a tanto! É um dilema difícil de resolver esse, se ater ao que seja adequado, ou pisar na jaca?

CÂNCER: A desconfiança corrói os relacionamentos que, justamente, deveriam ser preservados dessa. Porém, a corrosiva desconfiança, quando ingressa na alma, é muito difícil de ser exorcizada. Administre com sabedoria.

LEÃO: Há assuntos que dá medo tocar, mas que tampouco poderiam ser protelados indefinidamente. Use toda sua sensibilidade para avaliar cada caso, sem cair na tentação de agir precipitadamente, porque isso seria um erro.

VIRGEM: Defenda seus interesses, mesmo que isso seja controvertido e você receba críticas por fazer o que, para sua alma, não seria nada além do natural. Defenda seus interesses, porque as outras pessoas fazem o mesmo.

LIBRA: Faça seu melhor, mas, definitivamente, não espere aplausos por isso, muito pelo contrário até. Talvez seja esta uma chance de você conhecer melhor as pessoas com que mantém relacionamentos cotidianos. Caem máscaras.

ESCORPIÃO: Entre o abismo e a glória, sua alma anda pela corda bamba, tudo é arriscado, tudo é magnífico. Este é o momento em que você precisa se conter para não perder esse delicado equilíbrio, tão difícil de ser obtido.

SAGITÁRIO: O cenário está cheio de pessoas com o humor alterado, e não no bom sentido da palavra. Tenha em mente que, para elas, a pessoa alterada é você, e não elas, e que é assim que começam as brigas irracionais.

CAPRICÓRNIO: Nem tudo é desafio que sua alma deva enfrentar, às vezes o cenário se apresenta tão arriscado que o melhor a fazer é enfiar a viola no saco e aguardar por um momento mais tranquilo, para retomar as atividades.

AQUÁRIO: Se houvesse racionalidade, as pessoas se entenderiam muito bem entre si, e o nível de conflito diminuiria radicalmente. Porém, lado a lado da racionalidade estão as crenças, e em torno dessas não há entendimento.

PEIXES: Usar a força é tentador, mas não seria o melhor agora. Por enquanto, valerá a pena uma demora do que usar sua força de vontade para que tudo aconteça de acordo com seus planos. Mudar de planos seria mais sábio.