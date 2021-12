Horóscopo de 31/12: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua míngua em Sagitário.

Se o intuito é barulho de divertimento para passar um réveillon significativo, o céu te oferece suporte para tanto neste dia.

Te advirto, porém, a não depositares todas as expectativas de melhorias da tua vida nesta festa, porque no céu não há mudança alguma, apenas a continuidade do ano que começou em 20 de março passado.

O novo ano que hoje festejarás é o ano fiscal, algo que, tenho certeza, não te motivaria celebração alguma, a não ser que tenhas tendências masoquistas e aprecies que o Fisco tire de ti dinheiro na forma de impostos, e que esses não te sejam devolvidos através dos serviços excelentes à altura do que pagas

A civilização está toda errada e, como não se pode consertar nada do dia para a noite, enquanto isso, toma a liberdade de te divertir.

ÁRIES: Lançar pensamentos ao futuro, se projetar a cenários melhores do que os atuais, tudo isso e muito mais é propício fazer neste momento, aproveitando que a maioria das pessoas anda olhando para outro lado, distraída.

TOURO: Ainda que aconteçam coisas que constranjam e limitem sua necessidade de festejar, caberá a você tomar a sábia decisão de ir além da situação, sem se deter a criar caso por nada. A indiferença é a melhor estratégia.

GÊMEOS: O clima de uns contra outros se torna evidente agora, e não há muito o que fazer para mudar esse estado de coisas. Se quiser participar, haverá conflito disponível. Se quiser se distanciar, isso também será possível.

CÂNCER: As pequenas coisas, os detalhes, gestos simples, tudo que normalmente não seria muito valorizado é o que adquire importância para você neste momento. Dedique um tempo à organização, isso melhorará seu ânimo.

LEÃO: Além de ser a véspera de uma festa importante, no céu os sinais favorecem sua alma a entrar em cheio nessa balada, deixando de lado quaisquer pudores ou temores. O divertimento é coisa a se levar a sério, não é?

VIRGEM: Onde encontrar um lugar sossegado e confortável neste momento? Busque, porque sua alma o necessita e, também, porque se há alguém que pode encontrar essa condição, essa é sua alma. Continue em frente com a busca.

LIBRA: Jogar conversa fora é uma maneira de sua alma não ter de ficar sozinha com esse mundaréu de pensamentos desencontrados que circulam pela mente. Conversando, esses pensamentos são diluídos e não pesam sobre a alma.

ESCORPIÃO: Tudo tem algum preço, menos as emoções humanas que, ou são espontâneas, e por isso verdadeiras, ou são fingidas e não valem nada. No mundo emocional sua alma encontrará o refúgio, conforto e segurança que busca.

SAGITÁRIO: É você que vai ter de tomar as iniciativas pertinentes para fazer acontecer o que, para as outras pessoas, seria apenas uma intenção. Sua é a magia de fazer acontecer, a despeito do que o mundo pensar a respeito.

CAPRICÓRNIO: O barulho impera, mas sua alma quer distância, pretende encontrar um refúgio que, a esta altura do campeonato, parece impossível. O lugar de conforto será encontrado dentro de sua própria alma, no coração.

AQUÁRIO: Nem são todos os que estão, nem tampouco estão todos os que são. Reunir as amizades não é algo fácil, porque as pessoas se misturam e nem sempre é possível escolher com quem se está. Porém, toda reunião vale a pena.

PEIXES: Deixe a preguiça de lado e aceite a energia de ação que está disponível para se expressar através de você, porque, apesar da data que convida a nada fazer, na prática há muito a fazer, e seria interessante você aceitar.