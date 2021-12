Horóscopo de 3/12: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua quase Nova em Sagitário.

Para te renovar, monta no entusiasmo e lança ao futuro as flechas dos sonhos e ideias, mas, ao mesmo tempo, recolhe no aqui e agora as flechas que foram lançadas no passado.

A experiência te prova que pensamos mais do que conseguimos realizar, por isso, trata teu entusiasmo com cautela, porque, apesar de te brindar com motivação e alegria, não se pode existir com isso apenas, já que faltaria a consistência da realização.

Tu podes, eventualmente, participar de reuniões magníficas, onde acontece grande entendimento, porém, se nada de concreto for posto em marcha como resultado dessas, que outra coisa te restaria para experimentar do que a frustração?

Vai somente atrás de flechas que tenham chance de ser realizadas

ÁRIES: Longe é um lugar que não existe, quando a alma se entusiasma tanto com uma ideia que abraça a causa de a realizar, custe o que custar. Longe e impossível são conceitos verdadeiramente relativos. Tome as suas medidas.

TOURO: Enfrentar desafios, eis a questão. Enquanto isso, a alma faz de tudo para se acomodar no conforto e se abster de fazer o necessário para seguir em frente, algo que só seria possível enfrentando os desafios pertinentes.

GÊMEOS: Da mesma forma com que você simpatiza com algumas pessoas, enquanto outras lhe provocam intensa antipatia, sua presença também produz emoções distintas e contrastantes nas diversas pessoas com que se relaciona.

CÂNCER: Para que algo seja bem feito, você precisa assumir o controle e fazer com suas próprias mãos, só pedindo ajuda quando tiver esgotado todos seus recursos disponíveis. Assim você ganhará controle sobre a situação.

LEÃO: Se a celebração da vida acontecesse com a mesma intensidade com que as pessoas se esbaldam nos dramas, certamente o panorama do mundo seria muito diferente. Faça sua parte, e contagie as pessoas com celebração.

VIRGEM: Procure um lugar onde sua alma se sinta segura, procure também se aproximar às pessoas que façam você sentir conforto, de tão familiares que elas sejam. Este é um momento em que sua alma precisa de conforto e segurança.

LIBRA: Se houvesse diálogos sinceros e abertos, as pessoas se entenderiam muito bem. Porém, acontece que os diálogos servem apenas para as pessoas se encerrarem em suas próprias argumentações, não havendo a troca necessária.

ESCORPIÃO: Consolide sua posição sem que seja necessária nenhuma briga para isso. Consolide sua posição trazendo substância para seus argumentos e, também, se dispondo a ouvir com atenção o contraditório. Isso é essencial.

SAGITÁRIO: Autoridade e respeito não resultam da intimidação, mas de conquistar a admiração das pessoas. Esse processo é, evidentemente, muito mais árduo e lento do que você sair por aí dando tiro e pancada em todo mundo.

CAPRICÓRNIO: Um pouco mais de silêncio do que o habitual seria propício neste momento, para evitar o risco de sua alma se dispersar com assuntos aleatórios, justo num momento em que tanta coisa importante acontece ao mesmo tempo.

AQUÁRIO: Muitas pessoas circulando por sua vida não é o mesmo que sua alma sentir que está conectada a alguém. A superficialidade há de ser substituída por certa medida de consistência na construção de relacionamentos.

PEIXES: Toda perspectiva que, mentalmente, entusiasmar sua alma, é também um caminho cheio de esforços e empenho para realizar o mínimo que esse entusiasmo celebra. Nunca se esqueça disso, para não ficar apenas com o entusiasmo.