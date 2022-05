Horóscopo de 3/5: veja previsões para esta terça

Data estelar: Júpiter e Plutão em sextil.

Aprende a substituir teus desejos caprichosos por aspirações nobres, e te dedica, com tenacidade e constância, a acolher o chamado do futuro, esse que faz teu coração arder de vontade de melhorar, de ser alguém maior da pessoa que és neste momento.

As nobres aspirações te nutrem e preparam para o futuro, enquanto teus desejos dilapidam tua energia vital, produzindo cansaço, ansiedade e desânimo, porque sentes que a vida se esvai e tu não obténs a satisfação ansiada. Nada errado com os desejos, o problema é que te falta aspirar a algo maior que ti, algo que te conecte.

Evita a falsa modéstia que tenta te enganar com o convencimento de que essa perspectiva seria para gente privilegiada. Todo ser humano é chamado a ser maior do que seus desejos, mas poucos se atrevem a o praticar.

ÁRIES: Aquilo que era impensável, agora é factível. As coisas mudaram muito e com muita rapidez, mas chegou a hora de abrir sua mente e coração para aceitar uma realidade que veio para ficar, e mudar a história para sempre.

TOURO: Procure abrir seu coração e conversar com honestidade e transparência a respeito de suas inquietações. Procure, no entanto, fazer isso com as pessoas que, sabidamente, são capazes de lhe oferecer uma interlocução.

GÊMEOS: Aquilo que um dia pareceu arriscado demais, neste momento se apresenta com uma cara tentadora, e sua alma se inclina a aceitar os perigos envolvidos, porque esses pareceriam compensar o esforço e estresse.

CÂNCER: O entusiasmo que faz as pessoas se atreverem a experimentar há de servir de exemplo para você, também, sair um pouco da casinha e se adentrar em terrenos desconhecidos, mas que vêm acenando a você com aventuras.

LEÃO: O cenário se torna um pouco mais complexo que de costume, mas isso não há de provocar sobressalto em sua alma, porque se apresenta assim na mesma medida de sua capacidade de dar conta do recado. Tenha isso em mente.

VIRGEM: Colabore e pratique a solidariedade, pois, mesmo que você não receba o mesmo em troca, ainda assim esse comportamento será uma espécie de investimento que a vida, com seus mistérios, se encarregará de lhe pagar de volta.

LIBRA: Fazendo pouco, mas fazendo bem, este dia transcorrerá sem grandes incidentes, e sua alma chegará ao fim desse com a sensação de missão cumprida, mesmo que, na prática, nada demais nem de menos tenha sido feito.

ESCORPIÃO: Tudo que você deseja pode ser realizado, mas para tudo você precisará da ajuda de outrem. Portanto, o mais importante de tudo não é a força de seus desejos, mas a maneira com que você irá costurar as alianças.

SAGITÁRIO: A aventura é tentadora, mas este é um momento em que a alma busca segurança, se defendendo contra o que parece ameaçar essa boa sensação. Isso vai tirar sua atenção de quaisquer novas aventuras que se apresentarem.

CAPRICÓRNIO: É importante compartilhar suas boas sensações com a mesma intensidade e clareza com que você divide seu mau humor, porque só assim as pessoas terão uma ideia completa de seu complexo funcionamento. Só assim.

AQUÁRIO: A sensação de segurança em que sua alma busca refúgio é elusiva, ora está aqui, presente, ora se ausenta como se nunca tivesse estado por aí, ao alcance da mão. Talvez seja assim para que você a deixe de buscar, não é?

PEIXES: Muitas das coisas que um dia sua alma achou impossíveis, hoje em dia são parte de sua rotina, tidas como banais até. Impossível é somente um ponto de vista, o qual, seu poder de decisão administrará como quiser.