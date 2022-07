Horóscopo de 3/7: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua cresce em Virgem.

Os instrumentos ampliam e estendem o alcance de teu poder; um alicate multiplica teu poder de apreensão, um celular amplia tua capacidade de percepção e de intervenção na realidade, enfim, há uma relação direta entre os instrumentos que utilizas e até onde vai teu poder.

O instrumento, porém, é apenas uma potencialidade, ou seja, não é porque tenhas um celular em tuas mãos, ou que possuas em tua casa uma linda caixa de ferramentas, que isso, por si só, acrescente teu poder.

Os instrumentos não são o poder, mas se tu os aprendes a usar direito e tomas posse de suas capacidades, aí sim teu poder se estenderá, tanto quanto acontecerá, também, que se utilizas os instrumentos sem destreza e de forma desleixada, negligenciando os resultados, esses aumentarão, e muito, tua capacidade destrutiva.

ÁRIES: Nem tudo que você deseja está ao seu alcance, mas isso é justamente o que alimenta a imaginação, que se regozija se projetando a futuros incertos, nos quais o cenário existencial propicia a satisfação de tudo. É assim.

TOURO: Os desentendimentos são chatos, mas serviram para você abrir os olhos e enxergar com mais clareza o que é possível conquistar, tirando de cena todas as ilusões tolas que as pessoas trouxeram, e que atrapalham bastante.

GÊMEOS: É melhor continuar planejando e se projetando ao futuro na imaginação, do que se precipitar achando que, se não pegar a oportunidade atual, não haveria nenhuma outra mais no futuro. Tudo em seu tempo certo, isso sim.

CÂNCER: As emoções serenas são, neste momento, mais importantes do que você encontrar um apoio intelectual para entender tudo que acontece. Mais vale continuar sem entender nada, mas preservando o coração sereno e alegre.

LEÃO: Mesmo que haja diferença de opiniões e emoções desencontradas, ainda assim é preciso chegar a algum tipo de acordo, dividindo tarefas e responsabilidades. Assim as coisas serão leves e melhores para todo mundo.

VIRGEM: Na prática, nada é impossível, mas algumas coisas são tão improváveis que nem mereceriam apostas favoráveis. Procure seguir pela linha do que estiver, neste momento, ao seu alcance, evitando cair em tentações.

LIBRA: Há ideias que podem ser levadas à prática, enquanto outras seria melhor descartar sumariamente, sem importar o quão belas e promissoras parecerem. A falta de praticidade agregaria desconforto a esta parte do caminho.

ESCORPIÃO: A certeza brinda com um sentimento apaziguador, uma serenidade fora do comum. Você não precisa explicar nada a ninguém, o que você precisa é ter esta serenidade no coração, e navegar com soltura pela vida afora.

SAGITÁRIO: Ainda que você tenha de fazer concessões que em outro tempo teriam sido inimagináveis, mesmo assim você ganhará com isso, porque chegou a hora de se livrar de assuntos que, sabidamente, não têm solução. É assim.

CAPRICÓRNIO: É nos gestos que as pessoas fazem inadvertidamente, com absoluta naturalidade, que você encontrará as pistas para entender melhor o que acontece e, principalmente, para enxergar com clareza a natureza das pessoas.

AQUÁRIO: Entre uma confusão e outra acontecem também coisas muito bem definidas, que ajudam você a tomar decisões num cenário complexo, em que diversos e contraditórios ingredientes se acotovelam entre si. Decisões importantes.

PEIXES: O sofrimento é sedutor, porque é uma dimensão em que as pessoas se entendem muito bem. Diferente de quando a alma se sente muito bem, porque nessa dimensão é mais difícil encontrar pessoas que celebrem seu sentimento.