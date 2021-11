Horóscopo de 4/11: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Vênus ingressa em Capricórnio; Lua Vazia das 13h11 até 21h53 HB

É bastante comum que elaboremos narrativas perfeitas para justificar nossas crenças falsas e nossos equívocos e, posso te afirmar, nesse quesito, todos os seres humanos somos exímios contadores de histórias.

Mas, se puseste teus pés no caminho do autoconhecimento, precisas elaborar essas narrativas com transparência, honestidade e realismo, ou será que te esqueceste de que o motivo principal de teres chegado até aqui e agora foi o desmoronamento das narrativas que sustentavam tuas crenças falsas e equívocos?

O desmoronamento acontece a todos os humanos que, buscando esse algo elusivo que chamamos de felicidade, descobrem, por efeito colateral, o quanto de dano e infelicidade os equívocos causam.

ÁRIES: A sorte está sempre por aí, mas é elusiva, não é uma condição que seja fácil obter. Contudo, a sorte circula por aí, e se você precisar dela, então você terá de sair do casulo e circular com atrevimento pelo mundo.

TOURO: Ou você ouve, ou você fala, é impossível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se você quiser que suas opiniões sejam valorizadas, então você terá de ouvir com atenção e valorizar as opiniões alheias também. É assim.

GÊMEOS: Querer aquilo que não se pode ter, quem nunca? Isso pode ser apenas uma brincadeira, mas há momentos em que a alma embarca em ilusões, e as leva a sério, imaginando que poderia obter aquilo que não está ao seu alcance.

CÂNCER: Aprecie o raciocínio bem elaborado que lhe é apresentado e, antes de argumentar contra, leve isso para sua casa e reflita com sinceridade. Mudar de ponto de vista é sinal de saúde mental, não sabia? Pois é!

LEÃO: A precipitação leva a querer arrancar da vida algo que ela generosamente ofereceria de mão cheia, mas no tempo dela. É a insidiosa ansiedade a que, sempre, tenta fazer com que o tempo ande mais rápido. Impossível.

VIRGEM: Busque o regozijo e seus olhos enxergarão as oportunidades. A partir desse instante, você dependerá do grau de atrevimento com que se lançar à aventura da vida para que essas oportunidades sejam, ou não, aproveitadas.

LIBRA: Arrumar bem seu espaço é um exercício necessário, para dinamizar a energia de vida sem ter de gastar muito nem tampouco buscar longe o que já está disponível ao seu redor. Invista seu tempo na organização do espaço.

ESCORPIÃO: Faça uso de gestos suaves e harmoniosos para conseguir o que pretende. Este é um momento em que o uso de força seria contraproducente, mas a comunicação através de harmonia seria mágica. Mas, tudo é uma escolha.

SAGITÁRIO: Apesar das fragilidades do momento atual, mesmo assim sua alma encontrará alguma chance de se sentir segura e continuar em frente. Porém, é preciso você aproveitar este momento para rever seus posicionamentos.

CAPRICÓRNIO: Tempos bons não são aqueles em que não acontece nada que quebre a harmonia e sossego. Tempos bons são aqueles em que sua alma é desafiada a se lançar à aventura da vida, sem saber ao certo quais seriam os resultados.

AQUÁRIO: Quando a beleza que você experimenta na sua vida interior não pode ser compartilhada, ou por desinteresse das pessoas com que você se relaciona, ou porque não há ninguém disponível, ela se transforma em solitude.

PEIXES: A cordialidade deveria ser a nota dominante de todos os relacionamentos, mas as coisas não são como deveriam ser, elas são como são. De todo modo, sua alma não é obrigada a ser igual que todo mundo. Ou é?