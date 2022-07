Horóscopo de 4/7: veja previsões para esta segunda-feira

Data estelar: Lua cresce em Virgem.

Faz de ti o instrumento do destino que pretendes realizar, porque em ti está o sonho e a capacidade de agir para realizar. Podes te servir à vontade da Vida e de tudo que ela te oferece, e o que de melhor ela te oferece é teu corpo, teus órgãos de percepção, os sentimentos viscerais, os abstratos pensamentos e, principalmente, tua capacidade de ação.

Mesmo que por essas contradições da vida te faltem braços e pernas, ainda assim terás ao teu dispor diversos instrumentos que os substituam, mas o que nada pode substituir é que a ação que precisas empreender tem de ser fruto de tua vontade.

Portanto, evita perder mais tempo, está tudo aí, só falta tu te declarares instrumento e o fazer valer, empreendendo, na prática, tudo que precise ser feito.

ÁRIES: Chegou a hora de investir naquilo que você pretende realizar, porque não haverá avanço substancial sem antes você investir tempo e recursos no planejamento e organização. Assuntos imprescindíveis, em frente.

TOURO: Entre esperar e tomar a iniciativa, prefira a segunda opção, porque há urgência e há, também, energia nervosa o suficiente para sua alma não poder ficar quieta. Se houver dúvidas, não converse com elas. Simples assim.

GÊMEOS: Há momentos em que se torna necessário sacrificar a própria vontade para dar lugar à vontade alheia. A alma nunca passa por essa situação sem remoer sentimentos contraditórios e ambíguos. Porém, assim mesmo passa.

CÂNCER: As articulações necessárias para este momento são um pouco mais árduas que de costume, porque circula uma onda de discórdia que sempre encontra ninho no coração das pessoas, não importa o quanto elas acharem que não.

LEÃO: O nervosismo é um montão de energia produtiva que fica ociosa na mente, e que se volta contra você por não ter encontrado um caminho eficiente para se expressar. Quando sentir nervosismo, faça mais do que o habitual.

VIRGEM: De pouco adianta elevar o tom da voz, porque quando os ouvidos estão fechados com opiniões pétreas, é impossível modificar isso. Tenha certeza de que só se pode mudar a opinião de alguém que deseja mudar sua opinião.

LIBRA: O terreno fica um pouco mais acidentado que o esperado, e isso infunde vários temores ao mesmo tempo. Converse um pouco com esses temores, mas cuide para que não sejam os orientadores principais de suas decisões.

ESCORPIÃO: O assunto é encontrar o mais rapidamente possível um ponto em que os interesses comunguem, porque só através da colaboração haverá qualquer tipo de avanço para as partes envolvidas. Todos ganham, ou todos perdem.

SAGITÁRIO: As únicas potencialidades realmente boas são as que você se atrever a explorar e colocar em prática, nem que seja para comprovar que não eram tão boas assim, e poder descartar sem remorso nem peso na consciência.

CAPRICÓRNIO: Faça o que tiver vontade, mas seria interessante verificar, antes de tudo, se a sua vontade, quando realizada, promoverá benefícios a todas as pessoas do seu círculo de relacionamentos, ou se alguém será ofendido.

AQUÁRIO: As tensões se localizam no ambiente que supostamente deveria ser plácido e familiar. As tensões, porém, não são necessariamente confrontos, são pontos de conflito que chamam soluções criativas e unificadoras.

PEIXES: Usar mentiras para dizer a verdade, o que mais seria isso senão arte? Entre o céu e a terra pode tudo, apesar de todas as proibições e pudores que nossa humanidade inventou. Fica ao seu critério o que fazer e como fazer.