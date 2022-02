Horóscopo de 5/1: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua cresce em Áries.



Outorga a ti a liberdade de experimentar e, também, verifica nos relacionamentos que construíste, o quanto comprometeste dessa liberdade. As concessões que fizeste, seja por amor ou interesse, te pesarão nesta parte do caminho, não porque essas seriam erradas, mas porque acima dos comprometimentos sempre estará a liberdade de experimentar.



Tua alma nasceu dotada com um magnífico organismo físico, que está todo preparado para entrar em ação, e uma mente curiosa que se interessa no envolvimento das experiências, em busca de conhecimento.



Evidentemente, tu precisas ter teu próprio tempo para que, te lançar às experiências, não seja um exercício cheio de culpa, porque não são as limitações de tua liberdade as que te farão uma pessoa melhor, mas poder experimentar sem que ninguém venha a te acusar disso ou daquilo.



ÁRIES: Tomar iniciativas não é difícil para você. Difícil é acertar na iniciativa que traria resultados mais proveitosos. Isso é algo que precisa ser desenvolvido no amadurecimento, que traz mais calma e percepção.



TOURO: Este é um momento propício à contemplação, que demanda de você menos ação e mais observação. Talvez não seja possível evitar a ação, mas, dentro do seu alcance, procure observar mais antes de qualquer iniciativa.



GÊMEOS: Renove a conexão com as pessoas que foram ficando distantes, por quaisquer razões que isso tenha acontecido. Aproxime todo mundo, ou pelo menos escolha alguma e outra das pessoas que se distanciaram, e faça contato.



CÂNCER: Alguém terá de fazer alguma coisa, e a alma sorteada parece ter sido a sua. Portanto, mesmo com temor e até certo pudor, valerá a pena seguir em frente, tomar as atitudes práticas necessárias, e ver o que acontece.



LEÃO: Felizmente, o medo tem prazo de validade, pois, passa. E passa apesar de que, quando presente, dá a impressão de ter vindo para ficar, e que seria eterno. O medo não é eterno, é uma passagem como tantas outras.



VIRGEM: Apesar de que, normalmente, você prefere a segurança, há momentos, como agora, em que sua alma chuta o balde, manda o comedimento passear, e se lança loucamente a aventuras e experiências inusitadas. É assim.



LIBRA: A receptividade que você encontra neste momento, inclusive das pessoas que normalmente não seriam tão abertas assim, há de servir a um propósito prático, o de você fazer pedidos que, de outra forma, seriam rejeitados.



ESCORPIÃO: As oportunidades se multiplicam, e apesar de esse ser um cenário próspero, sua alma tende a perder o foco e se dispersar, tentando se agarrar a todas elas. Pince somente uma dessas tantas, se concentre mais.



SAGITÁRIO: Apesar de as pessoas exigirem respostas definitivas de você, sua alma não está em condições de as oferecer, porque, mesmo afirmando isso ou aquilo, daqui a pouco você mudaria de ponto de vista e esqueceria o anterior.



CAPRICÓRNIO: Faça a sua vontade, mas tenha em mente que as outras pessoas também têm o mesmo direito, e que se todo mundo insistir em viver fazendo sua própria vontade, e nada além, o estado de conflito do mundo só vai aumentar.



AQUÁRIO: Coisas que precisam ser ditas hão de encontrar a hora e lugar certo para serem conversadas. Porém, se passar tempo demais e a necessidade de conversar ficar empacada, então qualquer hora será hora para falar.



PEIXES: Tente enxergar tudo que acontece em sua vida da ótica mais prática possível, se despindo de todo e qualquer romantismo que, por idealizar o impossível, só atrapalharia as atitudes que você precisa tomar.