Horóscopo de 5/7: veja previsões para esta terça-feira

Data estelar: Marte ingressa em Touro, Mercúrio em Câncer.

Quando o excesso de sonhos irrealizados congestionar tua alma, então e somente então saberás que o destino está em tuas mãos, e deixarás de esperar, como se ele fosse um evento separado de ti O destino és tu, tua alma é protagonista de uma história que, apesar de esquecida nas brumas de algum lugar sem tempo nem espaço, ainda assim continua evocando a sensação de teu coração brincando com estrelas.

Tua vontade, quando posta em prática, abre portas que, de outra forma, continuariam estando aí, mas passariam despercebidas, porque teus olhos esperam que o destino aconteça por obra e graça de algo que venha a te acontecer.

O destino não é algo que tenha de te acontecer, o destino é quando tu aconteces, e assumes o protagonismo.

ÁRIES: Construa um fundamento sólido para seus próximos passos e movimentos, coloque em prática o planejamento, reserve tempo para organizar, mas, em última instância, faça somente o que você tiver vontade.

TOURO: Tomar iniciativas, este é o nome do melhor jogo que sua alma poderia executar de imediato. Você poderia, eventualmente, esperar que tudo amadureça mais, porém, certas oportunidades se perderiam por esperar.

GÊMEOS: É um momento que requer cuidado, para não se precipitar em conclusões que, depois, se mostrariam erradas. Use mais tempo que o habitual para observar, refletir e chegar às conclusões com mais amadurecimento.

CÂNCER: É mais fácil as pessoas discordarem e brigarem do que chegarem a um consenso, porque ainda, no ambiente do inconsciente coletivo de nossa humanidade, a bestialidade competitiva ocupa um lugar de destaque. Vai mudar?

LEÃO: Quanto mais você fizer, melhor, ainda que, de imediato, não consiga ver resultados desejáveis. Há energia de sobra para agir, e se essa não for usada produtivamente, com certeza se voltará contra você, na forma de nervosismo.

VIRGEM: Poderia ser tudo diferente, e talvez deveria, mas as coisas são como são, e não há, neste momento, força suficiente para modificar o cenário. Porém, é possível começar, desde já, a construir o próximo cenário.

LIBRA: Um pouco de temor seria prudência, porém, a dose há de ser estabelecida com muito cuidado, porque o temor pode, facilmente, paralisar as ações que seria necessário empreender. E isso não seria prudência.

ESCORPIÃO: Não se trata nem de vencedores nem tampouco de vencidos, porque no clima da competição, neste momento da história da humanidade, todos perdem. Só a colaboração mútua vai salvar a diversidade dos interesses.

SAGITÁRIO: O momento é cheio de potencialidades, e sua alma faz bem em se entusiasmar diante das perspectivas. Porém, não se esqueça de que uma coisa é enxergar as potencialidades, outra diferente é as colocar em prática.

CAPRICÓRNIO: Não há nada que sua alma não possa realizar, desde que o desejar e, também, se atrever a colocar em prática. Esse não é o ponto, a questão é o tipo de resultado que suas ações promoverão, ao realizar seus desejos.

AQUÁRIO: Considere ser melhor optar pela união do que pela discórdia, porque apesar de a primeira opção ser mais difícil de sustentar, a segunda provoca distorções que, com o passar do tempo, se tornam normais. Mas não são.

PEIXES: A margem de manobra disponível a você é muito ampla, difícil seria errar, mas por descuido, isso sempre pode acontecer. Com um pouco de boa vontade posta em ação, e atenção carinhosa, tudo vai dar muito certo.