Horóscopo de 6/12: veja previsões para esta terça

Data estelar: Mercúrio ingressa em Capricórnio.

Enquanto continuares respirando, mesmo gastando a maior parte do tempo para te acomodar e criar um refúgio que te proteja das intempéries objetivas e subjetivas, uma parte de ti continuará prospectando se lançar à aventura (mesmo que não pareça), em busca de excitação, de nutrientes que satisfaçam a necessidade de inventar mundos e fundos.

O destino que te cabe por ser do reino humano é te encrencar, às vezes no bom sentido, outras do tipo que seria sábio evitar, mas é destino porque está escrito com a mão inexorável do procedimento cósmico, é assim que as coisas funcionam.

É importante ter um lugar seguro onde encontrar conforto, desde que a segurança não te impeça de continuar participando da coreografia cósmica pelo usufruto de teu atrevimento criativo.

ÁRIES: Você terá suas vitórias e também suas derrotas, porque, na verdade, no jogo da vida não se trata de vencer ou perder, mas de dar continuidade a tudo que deseja ter expressão através de sua presença. Muitas coisas.

TOURO: Nunca se saberá ao certo, sem lugar a dúvidas, se o que se projeta ao futuro em nossa mente é uma fantasia ou um pressentimento, a visão clara do futuro. Isso é algo que só a percepção valida, só se crê no que se vê.

GÊMEOS: Siga o fluxo do que anda acontecendo a essas pessoas que servem de referência, com as quais o relacionamento é mais significativo. Siga esse fluxo, porque o que acontece a essas pessoas é o que também acontece a você.

CÂNCER: Para crescer e ser maior que sua própria alma, você precisa desvendar o mistério que diferencia uma fantasia de um pressentimento, porque ao se lançar ao futuro, você vai usar uma ou outra para se orientar.

LEÃO: Os compromissos assumidos neste momento darão trabalho para resolver, mas assim é a vida, enquanto a alma busca se envolver em experiências que a satisfaçam, também produz situações que a limitam e prendem.

VIRGEM: Se você deseja viver bem, tenha em mente que isso há de ser uma conquista contínua, porque não há como o bem-estar se tornar estável e se consolidar em todas as horas, já que há também perrengues que irritam muito.

LIBRA: Tenha em mente simplificar, tomar suas decisões tendo em vista simplificar tudo. Agora é um momento em que a diversidade de caminhos começa a distrair, por isso a necessidade de fazer opções que tornem tudo simples.

ESCORPIÃO: A mente é ambiciosa, deseja se apropriar do que deseja. Tudo é possível entre o céu e a terra, e dizem que todas as almas têm seu preço, porém, nada há de certo por estas dimensões, tudo é disputado e tem polêmica.

SAGITÁRIO: O melhor a fazer é se libertar do passado, que começa a pesar sem ter trazido nenhuma das satisfações procuradas. Chega uma hora que é melhor desistir, e passar para outro jogo, em que sua alma se sinta mais viva.

CAPRICÓRNIO: Viver é uma experiência misteriosa, porque é impossível ter controle sobre tudo, e apesar das previsões catastróficas que isso indicaria, a vida continua na maior normalidade, como se tudo fosse eterno.

AQUÁRIO: Nem otimismo nem pessimismo, este é um momento para considerar tudo com realismo, como as coisas são, sem tirar nem pôr. E assim, com você se atendo ao princípio da realidade, suas decisões e atividades serão perfeitas.

PEIXES: A exaltação da vida é uma questão prática, consiste em quanto tempo você consagra a fazer o que de melhor você puder, apostando tudo em cada passo, como se não houvesse amanhã. Todo o resto é desvio e distração.