Horóscopo de 6/2: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua Vazia das 14h22 até 19h53.



Rejeita a ideação ansiosa de que faltaria tempo para fazer tudo que pretendes, porque como o tempo não é uma coisa que ocupe espaço, não pode, por isso, faltar nem sobrar. Apenas começa a colocar em prática tuas pretensões, e deixa tua ansiedade de lado, falando sozinha seu discurso inconsistente, mas insistente.



E assim, enquanto teu interesse estiver envolvido na prática e na experimentação, verificarás sem grande esforço que dá tempo para fazer tudo e muito mais ainda. Ainda que não consigas ser firme com tua ansiedade, e ela não te obedecer nem levar seu discurso alhures, mesmo assim te atreve a experimentar, porque o alívio que buscas não se encontra em te esconder da vida, mas em ir ao encontro dela.



ÁRIES: Na hora em que você perceber que sua alma está ficando inquieta, tome distância e respire, porque o assunto não é se livrar o quanto antes da inquietação, mas conversar com ela para saber o que está querendo dizer.



TOURO: Agora tente ficar na sua, distante do barulho, mas, mesmo que isso seja fisicamente impossível, permaneça dentro de sua própria alma, intervindo o menos possível nos acontecimentos, se dedicando a contemplar.



GÊMEOS: Socializar é necessário, portanto, evite a preguiça, aceite convites e, se não acontecer nenhum, então faça você os convites, ou saia a passear à esmo, sem rumo definido, prestando atenção nas pessoas. Aí sim!



CÂNCER: Ainda que você continue sob a necessidade de tomar distância e analisar melhor o cenário, há momentos, como este, em que se torna inevitável se expor um pouco mais, através de ações que você tenha de empreender.



LEÃO: Apesar dos pesares e de todas as adversidades, muitas dessas provocadas por pessoas, ainda assim você reencontrará o entusiasmo e se lançará novamente à aventura da vida, destemidamente, fazendo novas apostas.



VIRGEM: O comedimento é bom, mas neste momento é impertinente, porque sua alma busca a excitação que só alguma atitude atrevida poderia oferecer. E todo atrevimento é uma aposta, não há como saber se dará certo ou não.



LIBRA: Sabe aqueles pedidos que normalmente você evita fazer, por temor de rejeição? Pois bem! Agora é um momento propício para os fazer, porque você encontrará uma receptividade fora do comum. Vale a pena tentar? Vale!



ESCORPIÃO: Muita coisa para apreciar pode significar que, no fim, sua alma se distraia e deixe de apreciar o que mereceria atenção. Excesso de oportunidades pode ser tão pernicioso quanto a falta delas. Equilíbrio.



SAGITÁRIO: Como será que é? Será que você precisa se movimentar em busca de seu destino? Ou será que o destino, implacável, virá ao seu encontro, mesmo que você tente fugir? Essas são perguntas sem uma resposta definitiva.



CAPRICÓRNIO: Arrume seu espaço, organize o ambiente por onde você transita a maior parte do tempo, faça o necessário para o cenário ser mais aconchegante, não apenas para você, mas para todas as pessoas que o habitarem.



AQUÁRIO: Muitas novidades pipocando por toda parte é algo que entusiasma e rejuvenesce. Porém, dessa vez seria interessante você evitar a dispersão, e se agarrar a apenas uma das tantas novidades, e a desenvolver.



PEIXES: Ver tudo pelo lado prático vai ajudar muito você a tomar as iniciativas apropriadas, porque se você insistir em tentar forçar a realidade a ser como você desejaria, esse romantismo vai atrapalhar bastante.