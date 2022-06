Horóscopo de 6/6: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Lua cresce em Virgem.

Resiliência é a palavra que substituiu e ampliou o conceito de adaptabilidade. Nossa humanidade é adaptável, consegue fazer moradia e criar uma zona de conforto, mesmo enfrentando condições adversas.

Mas, nossa humanidade também é insurgente, e tem feito hábito disso, experimentando liberdade através da contestação das regras, da ruptura dos padrões, da disrupção, e muita coisa boa tem resultado disso, mas também resultou o vazio existencial que tomou conta dos corações, porque, não havendo mais confiança de as regras existirem, a não ser para ser quebradas, se perde também a confiança de haver qualquer tipo de amparo na realidade, que se transforma num caos frio; é caos, porém, não se pode viver na verdade do caos, mas em torno das regras que o maquiam, para essas regras serem, por sua vez, novamente quebradas.

ÁRIES: São essas pequenas coisas que fazem enorme diferença as que sua alma precisa prestar mais atenção nesta parte do caminho, porque é de pequeno passo em pequeno passo que se trilha um grande caminho. Escolhas e discernimento.

TOURO: Você conseguirá o que pretende, porque as circunstâncias se tornaram favoráveis, e porque há uma vontade firme de sua parte. Porém, não se acomode nos louros conquistados, continue prestando atenção ao jogo.

GÊMEOS: Conheça seu lugar no mundo, mas não para se circunscrever a este, e sim para saber como recuar quando a coisa apertar. Você precisa sentir mínimo conforto e segurança para continuar em frente com as aventuras.

CÂNCER: Para saber direito o que anda acontecendo, sua alma precisa encontrar o momento certo de colocar as cartas sobre a mesa, propiciando que as pessoas envolvidas também se expressem com honestidade sobre os acontecimentos.

LEÃO: Os interesses envolvidos são complexos e, em muitos casos, contraditórios entre si, mas, sempre que houver pessoas envolvidas, haverá paradoxos também. É tudo uma questão de conduzir as negociações pertinentes.

VIRGEM: A pressão é evidente, o que não ajuda nem um pouco a tomar as decisões com a velocidade requerida. Porém, sempre se lembre que é melhor errar e depois consertar do que cometer o irreparável erro de nunca tentar.

LIBRA: Por enquanto, não é possível fazer nada concreto com as preciosas informações que você recebe, porém, são importantes e, em algum outro momento, é certeza que essas informações servirão para algum de seus propósitos.

ESCORPIÃO: Nem todas as pessoas com que sua alma precisa tratar são simpáticas e atraentes, muitas delas provocam rejeição visceral em você. Porém, ainda assim são necessárias e, portanto, você precisará fazer concessões.

SAGITÁRIO: É importante você conhecer seus aliados e adversários, porém, muito mais importante do que isso é você reconhecer que a posição de aliados e adversários oscila, com uns se transformando em outros o tempo todo.

CAPRICÓRNIO: Do pequeno ao grande, do detalhe ao panorama inteiro, procure ir fazendo o que seja de sua alçada com todo respeito a cada passo que precisa ser cumprido, em nome de atingir os grandes propósitos ansiados.

AQUÁRIO: Os exageros emocionais podem ser excitantes, porém, também produzem eventos traumáticos. Tudo depende do estado de ânimo que predominar nesse momento, porque, ou sua alma se diverte, ou sua alma se atormenta.

PEIXES: Nada do que você pretende poderia ser realizado sem ajuda, portanto, investir na manutenção dos relacionamentos pertinentes a cada caso seria uma atitude sábia de sua parte, considerando tudo que está envolvido.