Horóscopo de 6/8: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua Vazia das 8h25 até 13h40

Evita a expectativa de que este seja um sábado como outro qualquer, não porque seria certo de que este será maravilhoso ou horrendo, mas porque a Lua Vazia é a grande subversora das expectativas objetivas de nossa humanidade, negando o suporte da previsibilidade e abrindo o campo para o que der e vier. Às vezes não dá nada nem muito menos vem alguma coisa, porém, uma coisa é certa, sentimos, nesses períodos, que algo está fora da ordem, uma sensação que nos importuna.

Contudo, até a desordem está dentro da ordem, porque é aliada da criatividade disruptiva, à qual nem sempre estamos dispostos, porque preferimos a segurança de nossos hábitos, porém, se nos abrimos ao inesperado durante as Luas Vazias, e nos despreocupamos, os resultados tendem a ser sempre animadores.

ÁRIES: Quando sua alma sentir desconfiança, será melhor enxergar a realidade com amorosa imparcialidade, para não fazer julgamentos precipitados, nem muito menos condenar pessoas por algo que é apenas eventual.

TOURO: Quando as pessoas andam desorientadas, em geral pensam e agem como se o assunto não fosse com elas, e que os desorientados sejam os outros, e não elas, aqueles eternamente misteriosos outros que levam toda a culpa.

GÊMEOS: Buscar refúgio nas atividades que normalmente brindam com paz e alegria seria a atitude certa, não fosse que o dia anda virado de ponta-cabeça e não se pode pretender, por isso, garantia dos mesmos resultados de sempre.

CÂNCER: É importante que você seja a pessoa que determina as regras e o procedimento do jogo desta parte do caminho, mas faça isso ciente de que há outras pessoas disputando o mesmo lugar, e isso cria conflitos inevitáveis.

LEÃO: O que vinha bem degringola, e aquilo que parecia impossível acena com a perspectiva de poder ser realizado. Este é um momento de subversão, que precisa ser tomado com cuidado, porque não tem ares de definitivo. Pelo contrário.

VIRGEM: Os ânimos das pessoas próximas andam alterados o suficiente para ser prudente tomar distância de tudo e de todos, em nome de sua alma não se contaminar com os acontecimentos. Talvez isso seja difícil, mas vale tentar.

LIBRA: Sempre haverá motivo de preocupação, mas caberá a você escolher a dedo com que se preocupar, dado ser tão caro mergulhar nessa experiência. A confiança, a segurança e o conforto são exorcizados pela preocupação.

ESCORPIÃO: Respire fundo e reflita muito antes de se lançar a fazer alguma intervenção, para que tudo siga o caminho pretendido. Talvez seja melhor se retirar de cena por um curto tempo, e voltar quanto tiver mais certeza.

SAGITÁRIO: Silêncio e recolhimento servirão mais ao propósito de sua alma descansar do que assumir o sacrifício de se reunir com pessoas e perder muita vitalidade por ter de, literalmente, suportar algumas delas. É assim.

CAPRICÓRNIO: A proximidade de algumas pessoas com que normalmente sua alma se regozija não garante, neste momento, o mesmo resultado de sempre. Talvez tenha chegado a hora de sua alma ser mais seletiva nos relacionamentos.

AQUÁRIO: Apesar de você se encontrar numa posição mais exposta, isso não significa que você deva, neste momento, abrir o jogo inteiro para todo mundo. É quando a alma fica mais exposta que há de se ocultar o verdadeiro jogo.

PEIXES: A inspiração nem sempre chega para organizar os pensamentos, porque em alguns casos é disruptiva, e acaba jogando por terra tudo que você dava por sabido. Porém, ainda nesses casos a inspiração é muito valiosa.