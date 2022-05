Horóscopo de 7/5: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua cresce em Leão.

Tua personalidade é uma conquista individual, um ponto de vista mediante o qual tu te tornas capaz de avaliar a realidade em que te movimentas e experimentas ser. Chegará o dia, no entanto, em que enxergar tudo através do buraquinho existencial que tua personalidade representa não será mais suficiente, porque sentirás o chamado de crescer, de te conectar a algo que seja muito maior que ti.

Quando começares a ser maior que tua própria personalidade, então e somente então terás autoridade para falar com propriedade e sabedoria a respeito de assuntos transcendentais, sem necessitar fazer citações, porque tuas próprias palavras serão fiéis ao teu conhecimento.

Ou poderia, por exemplo, a célula falar com propriedade do corpo inteiro? Não seria mais correto o corpo falar com propriedade da célula?

ÁRIES: Está tudo certo, mas o mundo anda mais incerto do que nunca, promovendo reveses e contratempos na vida de todas as pessoas, mesmo na sua, que se encontra num caminho de reconstrução que progride bastante bem.

TOURO: Nem todas as pessoas que você gostaria de atrair para sua vida se encontram disponíveis neste momento, porém, isso não significa que você deva se distanciar delas, mas tampouco que se torne insistente demais.

GÊMEOS: Esperar até ter certeza para agir seria esperar para sempre, porque, desde quando a natureza de seu signo brinda com certezas? Se assim fosse, sua alma não teria nascido neste signo, que propicia os dilemas.

CÂNCER: Apesar das desconfianças que serpenteiam nos vínculos sociais, agora é hora de você apresentar suas ideias e, inclusive, aproveitar a situação para observar com imparcialidade as reações viscerais das pessoas.

LEÃO: Fazer, fazer e depois fazer mais ainda, assim é que você avançará em seus projetos e, como efeito colateral, perderá o medo antecipatório de desastres que, na prática, sempre se mostra uma fantasia sinistra. Nada real.

VIRGEM: O movimento positivo que você percebe nas pessoas que servem de referência à sua alma é, também, um movimento positivo que você pode fazer, entrando em comunhão com elas. Nada melhor do que um momento de sinergia.

LIBRA: A complexidade que assola a vida de algumas pessoas que servem de referência para sua alma não é algo do qual você deva tomar distância, mas, pelo contrário, investigar o que acontece, para ver se pode oferecer ajuda.

ESCORPIÃO: A sinergia é a condição ideal de todo relacionamento, a qual é desgastada através de todos os conflitos que servem para as pessoas se acomodarem na discórdia, em vez de as aproveitarem para encontrar harmonia.

SAGITÁRIO: Nem tudo é maravilhoso, por enquanto a vida se encontra estacionada na sequência banal da rotina, diante da qual sua alma aventureira perde o rebolado. Porém, é o que está disponível neste momento.

CAPRICÓRNIO: Hoje é um dia propício para você mostrar sua fibra, e avançar com atrevimento nos seus intuitos, sem se importar tanto com o temor de tudo dar errado, o qual sempre estará por aí, por trás dos bastidores.

AQUÁRIO: Viver em segurança não é ter tudo sob domínio, mas tampouco seria viver ao léu, como se não houvesse nenhum ponto de apoio disponível. Nem tanto ao céu nem tampouco tanto ao inferno. Ponto de equilíbrio.

PEIXES: A multiplicação das perspectivas não é sinônimo de avanço, mas como brinda com entusiasmo e alegria, já está de bom tamanho para você aproveitar a situação e consolidar o maior bem-estar possível. Sem efeitos colaterais.