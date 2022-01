Horóscopo de 8/1: veja previsões para este sábado

Data estelar: Sol e Vênus em conjunção; Lua cresce em Áries.



Hoje acontece o beijo de Vênus na Terra, o momento em que esse planeta está mais próximo do nosso, processo decorrente do fenômeno da retrogradação, tão mal comentada nas interpretações superficiais dos oficiantes de Astrologia.



A retrogradação de Vênus não enfraquece, mas ao contrário, derrama sobre a Terra mais de si, nos brindando com mais lucidez disponível para que usemos o discernimento, distinguindo o que é uma preferência ou aversão de uma percepção da realidade.



Nem tudo que percebemos é resultado de uma projeção de nossas psiques no espaço e tempo, para além dessa neblina que obnubila a percepção, há toda uma realidade maior e mais vasta a ser conhecida.



E o beijo de Vênus vem a nos resgatar do torpor de nossas limitações.



ÁRIES: A visão das perspectivas realistas abre toda uma nova dimensão de experiências na qual sua alma se envolver, senão de imediato, pelo menos pouco a pouco nos próximos meses. Isso muda completamente o jogo. Em frente.



TOURO: As ideias que em outros tempos pareciam ótimas, hoje em dia se mostram impraticáveis e ilusórias, mas, ao mesmo tempo, outras novas as substituem. Dessa vez, tenha em mente verificar a praticidade antes de se entusiasmar.



GÊMEOS: Os sonhos lúcidos são reveladores, porque apesar de serem difíceis de interpretar, mesmo assim deixam em sua alma a marca de emoções inconfundíveis. Os sonhos lúcidos não acontecem somente quando você dorme.



CÂNCER: Apesar das regras sociais de convivência que levam a suportar a proximidade de pessoas que desagradam sua alma, mesmo assim chega uma hora em que é necessário dar um chega para lá nelas. Esse momento se aproxima.



LEÃO: Este momento encerra inúmeras potencialidades e a alma as pressente, mas não sabe muito bem como acertar nelas. Não importa, o mero fato de você pressentir já significa uma conexão que pode ser explorada.



VIRGEM: Viver bem há de ser prioridade, uma experiência que não há de ser circunscrita ao tempo livre ou ao descanso de final de semana. Viver bem há de se tornar rotina, o objetivo principal pelo qual sua alma luta diariamente.



LIBRA: Muitos esclarecimentos circulam disponíveis através dos relacionamentos habituais, e seria interessante você manter afiada sua atenção, porque esses darão a chance de você se livrar de muita coisa inútil.



ESCORPIÃO: Pense, mas pense bem, domine o fluxo de pensamentos, porque, afinal, os pensamentos não se pensam sozinhos, sua alma é a pensadora interior com capacidade de conduzir esse tropel de cavalos desbocados que é a mente.



SAGITÁRIO: Faça as manobras pertinentes para assegurar seus recursos, não no sentido de os acumular, mas de criar um fluxo de entradas e saídas de uma forma racional. Isso deixará sua alma mais segura e confortável. Em frente.



CAPRICÓRNIO: Sua vida não é moldada apenas pelas coisas que acontecem, mas, principalmente, pela maneira com que você reage aos acontecimentos e como administra a qualidade dos relacionamentos em que se envolve. É assim.



AQUÁRIO: As reflexões que sua alma faz neste momento são lúcidas e esclarecedoras, mas, ao mesmo tempo, colocam dilemas diante de você que, de alguma maneira, precisarão ser resolvidos, doa a quem doer. Em frente com isso.



PEIXES: Use mais tempo e recursos para ampliar sua malha de contatos, porque através das pessoas circulam oportunidades que, de outra forma, com você dentro de sua caverna, passariam completamente despercebidas. Contatos.