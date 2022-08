Horóscopo de 8/8: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Lua Vazia das 7h31 até 15h40

A mente é tua amiga e adversária ao mesmo tempo, essa é uma ambiguidade estrutural de nossa humanidade que, se não nos apressamos a reconhecer e aceitar, continuaremos transferindo as adversidades para fora de nós, as espelhando no mundo e nos outros, nesses misteriosos outros que precisamos para lavar nossas almas de todas as responsabilidades.

A mente é tua adversária porque formula ideações angustiantes que te intimidam. Sim! É impressionante como, nós mesmos, nos afundamos a um poço de falta de confiança em nós mesmos, o poço da amargura.

A mente é tua amiga porque ela combate o que ela mesma formula, conseguindo se distanciar de si mesma e retornando ao lugar em que temos confiança em nós mesmos para seguir em frente. Esse combate mental de nós conosco é a dinâmica mais importante de nosso dia a dia.

ÁRIES: Apesar das perspectivas nada entusiasmantes que o mundo anda produzindo, mesmo assim você encontra pequenas coisas que dão a graça de haver saídas e avanços. São pequenas coisas, mas bastante úteis nesse sentido.

TOURO: Aquilo que você sempre pensou não se aplica mais ao que acontece atualmente no mundo, tudo mudou muito rapidamente, e sua mente não alcançou, ainda, esse ritmo. É preciso mudar alguns pontos de vista rapidamente.

GÊMEOS: Cantar vitória antes dessa acontecer, ou é fruto de entusiasmo ingênuo, ou precipitação mesmo. De uma ou de outra maneira, seria melhor você evitar essa atitude, e continuar prestando atenção a tudo que acontece.

CÂNCER: Há dias em que as impossibilidades parecem conspirar e se apresentarem todas juntas. Na prática, não há conspiração nenhuma, mas a coincidência dessas aponta à necessidade de relaxar e se despreocupar. Melhor assim.

LEÃO: Evite se preocupar com essa ponta de angústia que teima em surgir de dentro de sua própria alma, aparentemente sem razão de ser, mas que, uma vez na consciência, se apropria de qualquer justificativa para existir.

VIRGEM: Algumas pessoas andam de bom ânimo porque não alcançam a entender a complexidade crescente do mundo que habitam, outras, porém, andam animadas porque, apesar das complicações, desenvolvem atitudes melhores a cada dia.

LIBRA: Você não pode escolher o cenário pelo qual se movimentar, porque as coisas foram estabelecidas através dos compromissos assumidos. Porém, seu estado de ânimo e humor não precisam ficar atrelados às circunstâncias.

ESCORPIÃO: Para quem não se importa com a verdade, ou acha que ela é impossível, ou que pareça ser apenas um ponto de vista. Porém, para quem investiga a vida e analisa tudo com imparcialidade, a verdade é a realidade.

SAGITÁRIO: Nem tudo se resolve com recursos materiais, tenha isso em mente para não se deixar seduzir com perspectivas simplistas que, se postas em marcha, só agregariam complicação a um cenário que não suporta mais.

CAPRICÓRNIO: Você não precisa abaixar a bola de ninguém, deixe as pessoas imaginarem o que quiserem e se deixarem levar pelas visões fantásticas que as acalentam. O princípio da realidade chegará para todos, sem distinção.

AQUÁRIO: Todas as potencialidades que sua alma enxerga agora são eclipsadas porque não há condições imediatas para as explorar. Não se importe com isso, conjugue as realizações potenciais em tempo futuro. Aí sim.

PEIXES: Faça menos, mas faça bem feito, se envolvendo com carinho e atenção em cada pequena tarefa, sem pretender que o cumprimento dos deveres cotidianos traga outra recompensa que a de simplesmente seu cumprimento.