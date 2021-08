Horóscopo de domingo: A Era das Paixões está dando lugar à Era da Lucidez

Data estelar: Lua quarto crescente em Escorpião.



Quando as pessoas se apaixonam pelas suas ideias e argumentações, promovem divisão, alimentam ódio e obstaculizam qualquer perspectiva de respeito mútuo. A paixão não é errada, mas há de ser combinada com uma visão realista e honesta da complexidade da experiência de vida, na qual todo ser humano é livre e com direito a manifestar suas peculiaridades. Se isso afronta nossas visões de mundo, é porque nos apegamos a como as coisas "deveriam ser", negligenciando a visão honesta e realista de "como as coisas são". A Era das Paixões, própria de Peixes, está dando lugar à Era da Lucidez, própria de Aquário, e durante a transição, que só terminará no ano 2.340, a força da renovação continuará em conflito com aquilo que consideramos querido, e ao qual nos agarramos com paixão. Consenso? Só com visão honesta, imparcial e realista.



ÁRIES: Diante do cenário que se descortinou à frente, sua alma é invadida por todos os medos mais primitivos, como o de perder tudo, decair e se desintegrar. É evidente que nada disso acontecerá, mas é preciso lidar com os medos.



TOURO: As expectativas que você deposita na ajuda que certas pessoas lhe ofereceriam, ou nas vantagens de se associar a elas, vêm todas misturadas com ansiedades e desconfianças também. Assim é o cenário por enquanto. Em frente.



GÊMEOS: O momento é cheio de potencialidades, estimulando a imaginação, mas provocando distração também. Tome um tempo para pensar bem sobre tudo que é imaginado, tomando distância das fantasias e ressaltando os sonhos.



CÂNCER: Mesmo acontecendo um monte de coisas estranhas que deixam sua alma com a pulga atrás da orelha, ainda assim você encontrará espaço para seu divertimento e regozijo. O resultado será benéfico para todas as pessoas.



LEÃO: Quando parece que você tem em mãos tudo que você pretende, aí vem o vento misterioso do destino e sopra tudo para longe. É uma brincadeira de gato e rato a que você está vivendo, mas há de haver uma razão para isso.



VIRGEM: Saia de casa à esmo para ver o que acontece. Dê uma chance às coincidências, que não poderiam acontecer num terreno de rotina, mas num cenário onde você não conheça as pessoas nem tampouco haja planejamento algum.



LIBRA: É bom você imaginar, mas é péssimo você se exceder nessa experiência, ao ponto de começar a dar por realizadas algumas fantasias, sem nem mesmo ter se dado ao trabalho de levantar da cadeira. Cuidado com isso.



ESCORPIÃO: Refletir antes de agir é muito importante, porém, se a reflexão não serve para moderar a ação, e sim para a impedir, então seria melhor agir sem reflexão, porque neste momento, só a ação resolveria.



SAGITÁRIO: Talvez você sinta uma dinâmica estranha, que faça sua alma se perceber meio deslocada, mesmo nos lugares em que normalmente se sentiria bem, em casa. Deixe isso passar, não é nada demais. Que passe apenas.



CAPRICÓRNIO: Um caminho trilhado na solidão é muito complexo e intrincado, porque você carece de referências e de apoio, se tornando tudo mais lento e denso. Procure se aproximar às pessoas que sirvam de amizade.



AQUÁRIO: Independente de qual seja o ofício que você desempenha, este é um bom momento para reluzir sua destreza. Por isso, apesar de ser domingo, na prática da dinâmica cósmica, para você este é um momento de trabalho.



PEIXES: Para você ter uma ideia melhor sobre tudo que acontece, e suas perspectivas, você terá de aceitar a complexidade do cenário, sem a tentar reduzir ao seu entendimento atual, que é curto demais para abranger tudo.