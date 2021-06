Horóscopo de domingo: A luta de libertação é sagrada, mas precisa começar em nós mesmos

Data estelar: Lua cresce em Escorpião.

Exaure tua raiva, mas cuida para não destruir o que amas, porque a raiva não tem limites, uma vez posta em marcha ela destrói tudo que estiver no caminho. Te sobram razões para te revoltar, o mundo está tudo errado, e não é de agora. O que é relativamente novo é a lucidez que não deixa dormir, ela criou uma urgência de mudança e de libertação, que é legítima, mas que precisa ser direcionada a um mundo mais elevado, evitando a repetição do mesmo de sempre, que é substituir uns opressores por outros. A luta de libertação é sagrada, mas precisa começar em nós mesmos, pois, se não nos libertamos da semente de opressão que há em nós mesmos, como poderemos construir um mundo que valha a pena, e que possa ser legado às futuras gerações? Ninguém sabe como fazer isso, é um movimento completamente novo

ÁRIES: No fim, tudo se esclarece, porém, se o esclarecimento for sincero e verdadeiro, então há muitas coisas que precisarão ser retificadas, antes de se converterem em bolas de neve impossíveis de deter. Tudo às claras.

TOURO: Pensar bem é a questão essencial. Pensar bem requer tempo de reflexão, questionamento e autocrítica. Portanto, evite se precipitar a tirar conclusões sobre os acontecimentos em curso. Treine sua mente para pensar bem.

GÊMEOS: A segurança que você busca parece estar no dinheiro, mas na verdade está na sua capacidade de continuar explorando os talentos que ficaram dormentes por tempo demais. Expresse sua criatividade, encontre o que fazer.

CÂNCER: Tomar iniciativas é preciso, mas a questão é, quais, dentre as tantas possibilidades, seriam as melhores, as mais eficientes? Esse é um dilema que não poderá ser resolvido antes das iniciativas, mas sobre a marcha.

LEÃO: As coisas andam estranhas demais para a alma leonina e, por isso, seria propício você tomar distância de tudo e de todos para refletir com mais sinceridade sobre sua atuação no mundo e sobre o impacto do que acontece.

VIRGEM: Amplie sua rede de contatos, mas busque qualidade de vínculos, porque a quantidade não é necessariamente um sinal de sua alma estar bem conectada. As boas conexões precisam ser cultivadas, elas não são meros números.

LIBRA: Procure se expor um pouco mais do que o habitual, porque isso dará a você a chance de retificar os erros que anda cometendo, assim como também exaltar os acertos e os fazer valer na prática. Tudo na exposição.

ESCORPIÃO: Quando a mente começa a se ampliar, e enxerga as mesmas coisas de sempre de um ponto de vista diferente, há um momento em que nada mais parece ter sentido, e dá desânimo. Mas, isso passa logo e o regozijo retorna.

SAGITÁRIO: O momento é tenso e revela facetas perigosas que antes passavam despercebidas. Por enquanto, nada pode ser comprovado, pelo menos de imediato. Por isso, é melhor continuar observando e investigando.

CAPRICÓRNIO: Encontrar as pessoas que enfrentam suas certezas traz sentimentos ambíguos. Sim, porque se por um lado o enfrentamento desgasta, pelo outro lhe outorga a oportunidade de ampliar seu entendimento.

AQUÁRIO: Ainda que tudo ande dando muito mais trabalho que de costume, evite ver nisso um problema, porque há, oculta nessa situação, uma riqueza de potencialidades que podem e devem ser exploradas por você. Em frente.

PEIXES: Busque o regozijo, porque uma vida em perpétua ansiedade e angústia é uma vida desperdiçada. Busque o regozijo onde você pensa que pode ser encontrado, mas se prepare para reinventar sua busca também. Tudo mudou.