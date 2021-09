Horóscopo de domingo: Depois da confusão inicial surgirá a lucidez

Data estelar: Mercúrio inicia retrogradação; Lua míngua em Gêmeos.



Se a realidade te intimidar, porque te apresenta assuntos que não sabes resolver de imediato, e nem te sentes com essa bola toda, então exaure o mais rapidamente possível essa situação e toca a bola para frente, porque depois da intimidação virá a lucidez. Tu não precisas funcionar como um supercomputador quântico, resolvendo milhares de equações por segundo, e se, por desventura, for isso mesmo que precisas fazer, mesmo assim toma teu tempo, porque depois da confusão inicial surgirá a lucidez, linda e maravilhosa como sempre. Não evites a confusão quando ela já se instalou em ti, pelo contrário, mergulha fundo nela até a confusão se cansar de ti e se dar por vencida. Tampouco combatas frontalmente hoje tuas dúvidas e dilemas, permite que elas te inundem, sem te obrigar a resolver magistralmente nadinha de nada.



ÁRIES: É de fundamental importância manter a clareza e tratar todas as pessoas com honestidade, porque nas próximas semanas as pontas que ficaram soltas ao longo do tempo se apresentarão cobrando a fatura. Em frente.



TOURO: São tantos assuntos acontecendo ao mesmo tempo, e todos parecem seduzir sua alma com perspectivas interessantes, que seria melhor você descansar até conseguir ter a cabeça despejada de desejos urgentes. Melhor assim.



GÊMEOS: O futuro reserva a você grandes coisas, mas essa reserva precisa ser aproveitada por você através do atrevimento. Além disso, usar sua inteligência para distinguir os momentos de avançar e os de recuar. Um tempo para tudo.



CÂNCER: Entre a vontade de intervir e a ação a ser tomada, procure deixar passar um tempo, evitando qualquer precipitação. Isso ajudará você a amadurecer mais suas atitudes e, com isso, evitar encrencas desnecessárias.



LEÃO: As conversas podem até desandar, mas isso não significa que continuarão assim por muito mais tempo. A desandada é temporária e pode até servir para você ter uma visão mais objetiva a respeito de suas necessidades.



VIRGEM: Continue em frente com tudo que você vem desenvolvendo e, a partir deste momento, estude melhor qualquer coisa que tenha de iniciar, para que os primeiros passos sejam amadurecidos com planejamento e organização.



LIBRA: Acertar ou não, eis uma coisa que não se pode antecipar com total segurança. É tudo uma tentativa e, na maior parte dos casos, os erros determinam os ajustes necessários para continuar tentando, até acertar. Em frente.



ESCORPIÃO: Tudo que acontecer nas próximas semanas será de difícil compreensão, e isso não há de se tornar objeto de ansiedade nem muito menos de angústia. A complexidade do panorama encerra perspectivas auspiciosas.



SAGITÁRIO: Não é que as pessoas tenham péssimas intenções, porque, mesmo que algumas sejam assim, a maioria age de forma estranha e contraditória porque anda confusa mesmo. Aumente seu nível de tolerância e compreensão. Aí sim.



CAPRICÓRNIO: É inútil e contraproducente você querer acertar todas, principalmente neste momento, em que as coisas embolam no meio do campo. Dá para continuar em frente com alegria mesmo assim, a despeito de tudo que acontecer.



AQUÁRIO: Muitos planos e imagens maravilhosas inundam sua mente, tudo provocando entusiasmo e humor elevado. Isso é ótimo, porque melhora o ânimo e supera o desgaste de tudo que andou dando errado. A seguir, a ação.



PEIXES: Segure o tranco que os pensamentos ansiosos determinarem, porque a esta altura do campeonato você, por experiência, deveria saber que a ansiedade se traveste de profetiza, mas que é, na verdade, uma mentirosa, uma farsa.