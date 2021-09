Horóscopo de domingo: Difícil é suportar o mau humor

Data estelar: Vênus e Plutão em quadratura; Lua Vazia a partir das 11h23.



Se o humor azeda, encontrarás razões poderosas para justificar esse movimento, mas na verdade mesmo, o humor azeda sem razão exterior, o faz porque em tua mente há muitas camadas de ideações, e existe uma em que te desagrada tudo que enxergas. O mau humor é um desagrado amargo, é um decreto firme de que nada pode te elevar, porque mesmo que um anjo surgisse à tua frente encontrarias defeitos para criticar e alimentar ainda mais teu desagrado, porque, onde já se viu um anjo ser imperfeito? Agora, se suportar o mau humor na solidão é difícil, quanto mais difícil será ter de compartilhar espaço e tempo com outras pessoas mal-humoradas! Há conserto? Pois bem, tu saberás que tipo de instrumento precisas para te dar suporte e navegar pelo mal humor sem provocar desastres ambientais nem engatilhar o processo do fim do mundo.



ÁRIES: Limpe seu passado, passe a limpo todas as pendências que foram ficando sem resolver e que amarram os bons relacionamentos a condições que impedem o progresso. Sem limpar o passado não haverá como progredir direito.



TOURO: Apesar do temor que a realidade infunde em sua alma, mesmo assim você terá de seguir em frente e se ater aos compromissos assumidos, porque seria mais oneroso parar tudo do que seguir em frente. Faça os cálculos.



GÊMEOS: Enquanto o ritmo cotidiano continuar sendo tomado pela indefinição e, por isso, sujeito a mudanças constantes, você não terá terreno firme sobre o qual tomar decisões consistentes a respeito do que virá a ser.



CÂNCER: Quando sua alma estiver tomada pelo susto ou por aquele temor crônico a respeito da complexidade da vida, evite você tomar iniciativas, especialmente aquelas que se refiram à vida financeira. Por ora, nada a fazer.



LEÃO: A urgência que você sente precisa ser colocada sob o controle de sua vontade, porque senão você vai enfiar os pés pelas mãos, com muito boa intenção, mas sem a devida percepção da hora certa para agir. Terreno movediço.



VIRGEM: Ainda que para todas as pessoas ao seu redor este seja mais um momento normal, como qualquer outro, para sua alma tudo anda tendo um sabor muito esquisito, de estranheza, de algo que vai acontecer, sem saber o quê.



LIBRA: Aceite a realidade distorcida que o mundo lhe apresenta através dos relacionamentos de trabalho, porque mesmo que essa não tenha vindo para ficar, de toda maneira se instalou e não tem hora para ir embora. É assim.



ESCORPIÃO: Está tudo misturado nesta parte do caminho. As boas oportunidades se mesclam com as condições enganosas, que trazem consigo efeitos colaterais nocivos. Procure, por isso, tatear o terreno com cuidado.



SAGITÁRIO: Aquilo que parece se abrir a você como uma verdade indiscutível, só parece assim porque você não abre o jogo e conversa com outras pessoas, as quais, com certeza, apresentariam contradições e questionamentos.



CAPRICÓRNIO: As coisas andam tomando um rumo que sua alma não aprecia muito, mas que tampouco consegue fazer nada para mudar. É hora de se entregar e testemunhar os acontecimentos para, depois, aí sim, intervir com firmeza.



AQUÁRIO: Há dilemas que não merecem muita atenção, especialmente esses que tratam de seguir pelo caminho das obrigações ou satisfazer desejos. Na prática, há de haver tempo para tudo, para obrigações e desejos. Não é?



PEIXES: Prioridades, é disso que trata este momento. Se você tem clareza a respeito das prioridades, e sua mente é imparcial uma boa parte do tempo, então este momento permitirá você fazer escolhas muito importantes