Horóscopo de domingo: Para as boas chances aumentarem

Data estelar: Vênus e Plutão em quadratura; Lua Nova em Áries.

Inspira, preenchendo teus pulmões com a glória e o mistério da vida, e quando espires mentaliza a densa névoa de pensamentos tóxicos que te apequena e maltrata. Este é um exercício que precisarias fazer todos os dias, durante alguns minutos, pois, esse hábito te prepararia para um dia como hoje, em que se torna propício tomar iniciativas e colocar planos em marcha. As iniciativas, os começos, marcam a trajetória que os planos seguirão, por isso é imprescindível que te livres dos venenos que atuam sub-repticiamente em tua consciência, diminuindo radicalmente as chances de teres sucesso em teus empreendimentos No pontapé inicial se misturam as forças que querem te derrubar e aquelas que te exaltam, e se tu guerreias contra as toxinas que te envenenam, quando tomas as iniciativas pertinentes tuas chances de sucesso aumentarão.

ÁRIES: Dar um passo na direção do abismo. Arriscar. Apostar. O que a alma não faz por satisfação? Chega um momento em que não se pode mais recuar, porque isso seria ainda mais perigoso. Seguir em frente e confiar então.

TOURO: Vai tudo bem, vai tudo mal, a oscilação prevalece. Enquanto for assim, a melhor atitude é fluir junto, deixar sua alma se levar pela corrente misteriosa da vida, confiando na melhor perspectiva, apesar de tudo.

GÊMEOS: Os dados estão lançados e ninguém sabe ao certo o rumo que o mundo está tomando, só se percebe que há algo maior em andamento. Se isso provocará apreensão ou esperança, será o dilema que a alma terá de resolver.

CÂNCER: Quando você fizer suas movimentações nesse jogo que chamamos de vida, as primeiras reações não serão simpáticas, porque você terá agido com mais rapidez e eficiência, literalmente, deixando as pessoas para trás.

LEÃO: Entendimentos e desentendimentos dão trabalho, porque as coisas não se resolvem na palavra, mas no ato. É fazendo que as pessoas se entendem ou desentendem, todo o resto são argumentações vazias, sem sentido.

VIRGEM: Em busca do regozijo, custe o que custar. Por que não? Todas as restrições são decididas no íntimo de sua alma. O que você precisar, pode ser vivido. O que você imaginar que deve ser restrito, você decide. É assim.

LIBRA: Se cada apreensão valesse por profecia, o mundo já tinha acabado há muito tempo. Evite fazer valer como certeza cada apreensão que você experimentar, ou para equilibrar, faça valer como certeza as esperanças também.

ESCORPIÃO: Para que sua busca de prazer e regozijo seja recompensada, seu coração tem de ser muito puro, sinceramente ciente da verdadeira intenção que motiva essa busca. Quando a intenção é pura, o resto acontece.

SAGITÁRIO: Em algum lugar da mente, a conta não fecha e, assim, sua alma transita no meio de situações que estão mal resolvidas, algo que enerva a condição sagitariana. Mas, as coisas estão dadas assim. Faça o melhor com isso.

CAPRICÓRNIO: Reivindique seu lugar, emerja de suas sombras com o caráter mais vigoroso, fazendo escolhas para determinar o rumo de sua vida. Entre desejos e responsabilidades vai se construindo o caminho do destino.

AQUÁRIO: Os antigos pudores se transformaram, com o tempo, nas práticas virtuosas da atualidade, as experiências de onde sua alma destila regozijo e bem-estar. Sempre algo atrapalha, mas não deixe isso ser protagonista.

PEIXES: Tudo junto, misturado e ao mesmo tempo, é assim que as coisas precisam ser nos próximos tempos. Por isso, não se assuste com as contradições nem gaste seu tempo tentando resolver os paradoxos. Apenas siga em frente.