Horóscopo de quarta (13/10): Os períodos de Lua Vazia nos desorientam

Data estelar: Lua Vazia das 7h54 até 17h48 HB, quando ingressa em Aquário.

Todas as potências cosmogônicas precisam passar pela Lua para chegar a nós, é seu corpo estelar e mitológico que brinda com a forma, mediante a ajuda de relacionamentos geométricos com os outros planetas de nosso sistema. Quando a Lua está Vazia, ela não tem o suporte dos outros planetas para cumprir sua função e, por isso, nós, por aqui, que dependemos de formas consistentes e definidas para dar seguimento aos nossos planos, temporariamente ficamos, literalmente, sem chão, levitando no vazio infinito. Nada de errado com isso, levitar no infinito é nossa real condição, mas acontece que não temos esse hábito, muito pelo contrário. Por isso, os períodos de Lua Vazia nos desorientam, mas com um pouco de leveza e despreocupação, isso pode ser revertido.

ÁRIES: O que parecia que estava encaminhado, agora dá sinais de estresse. Isso pode ser temporário, pelo que, o melhor a fazer é não sair por aí querendo solucionar tudo de uma vez só. Acalme sua mente e ganhe tempo, isso sim.

TOURO: Mesmo que você se sinta com a razão do seu lado, isso não significa que sua alma seja obrigada a discutir para a fazer valer. Há horas em que fazer concessões é a melhor estratégia possível, para evitar discussões.

GÊMEOS: A impaciência não será boa companhia nem muito menos conselheira, mas está aí, incitando sua alma a cometer trapalhadas, imaginando que por meio dessas se livraria dos problemas. Muito pelo contrário, só aumentaria.

CÂNCER: A proximidade de pessoas atrapalhadas contamina o ambiente, mas não seria o caso de tomar distância, já que há compromissos ineludíveis. Seria o caso, isso sim, de emanar uma influência mais marcante do que a delas.

LEÃO: Quando até as pequenas coisas da rotina, que normalmente não mereceriam sua atenção, acabam quebrando e atrapalhando, chega a hora de declarar feriado e, dentro do possível, mudar a rotina para descansar. Só isso.

VIRGEM: A ânsia de obter prazer é legítima, mas, como tudo o mais, tem hora certa para ser satisfeita, e essa não parece ser a atual, muito pelo contrário até. Caberá a você decidir o que fazer com esse sentimento.

LIBRA: Hoje é o tipo do dia em que se apresenta com força total o peso inerte das situações que ficaram sem resolver no passado, cobrando para que você faça alguma coisa. Porém, hoje é um dia em que seria melhor fazer nada.

ESCORPIÃO: O momento é cheio de contrastes, por isso, não se fie do que veio acontecendo nos últimos dias, mas preste atenção aos sinais que hoje a vida lhe transmite por meio de seus mistérios, se adaptando a esses.

SAGITÁRIO: Sentir segurança é algo fundamental para qualquer pessoa, mas esse é um sentimento flutuante, há dias em que a alma se sente mais segura enquanto noutros tudo parece alimentar a insegurança. E no cenário nada muda.

CAPRICÓRNIO: Procure dar continuidade a tudo que esteja em andamento, mas se abster de dar início ou de entregar qualquer coisa que o valha. Hoje é um dia enganoso, e precisa de bastante atenção para não cometer trapalhadas.

AQUÁRIO: Em nome de sua sanidade, seria melhor você tomar distância de tudo e de todos, para que sua alma não seja intoxicada com a densidade que está sendo produzida pelo somatório de angústias que a humanidade dissemina.

PEIXES: Há dias que seria melhor deixar de lado, apagar da agenda produtiva, da semana útil e, enquanto isso, se retirar a uma ilha deserta onde ninguém haja para lhe cobrar coisa alguma. Preserve sua sanidade, isso sim.