Horóscopo de quarta: Por trás de teus medos está a coragem, aguardando

Data estelar: Vênus ingressa em Câncer; Lua quarto minguante em Peixes.

Por mais que chegues ao fundo do poço do teu desânimo, mesmo assim continuará funcionando, no automático, um visceral senso de sobrevivência que te levará ao alimento físico, emocional e mental que precisas. Porém, funcionar assim não é digno de tua humanidade, tua alma tem capacidades executivas muito mais sofisticadas e complexas que, quando desistes delas por desânimo, angústia e depressão, se apresenta diante de ti um cenário que se retroalimenta com o próprio desânimo, o tornando a cada instante mais e mais denso. Isso acontece porque tu reconheces que não é suficiente existir assim, e esse reconhecimento, mesmo que às avessas, se apresentando como desânimo, é a força que te conduzirá à superação. Por trás de teus medos está a coragem, aguardando que a tomes em tuas mãos e te abras passagem.

ÁRIES: Coloque sobre a mesa tudo com a maior sinceridade e transparência possível, tendo respeito pelas pessoas que fazem parte de sua vida, porque só assim você também granjeará o respeito delas. Tudo há de ser transparente.

TOURO: A vida não é ameaçadora, você não precisa sucumbir a nenhum dos temores que espreitam em seu coração. A vida ampara sua existência e provê o necessário para que seus planos se concretizem, de acordo ao seu esforço.

GÊMEOS: As tensões existem porque há muita coisa em jogo e, principalmente, porque você é uma alma desejante, transitando por um cenário cheio de densidades e com circunstâncias adversas Persista, é o jogo.

CÂNCER: Os dilemas se aprofundam e sua alma precisa de tempo para refletir e obter a necessária clareza diante de tudo que precisa ser decidido. Isso não será difícil, desde que você não se precipite. Tudo com calma.

LEÃO: A prioridade é você se sentir bem, ter a alma serena, porque há muita coisa que precisa ser administrada, e isso requererá ter a cabeça no devido lugar, a despeito de o cenário do mundo estar de ponta-cabeça. É assim.

VIRGEM: Algumas pessoas, mesmo querendo ajudar, acabam atrapalhando, mas esse não é tanto um problema delas, quanto uma questão antiga, a de você ter se tornado dependente demais delas É hora de ampliar a rede de contatos.

LIBRA: O mundo em que você precisa andar neste momento de sua vida é mais denso e obscuro do que em qualquer outra época, por isso, dá a impressão de que as coisas estejam indo por maus caminhos. Continue apostando.

ESCORPIÃO: As contradições não precisam ser destruídas, porque difíceis de administrar. As contradições são parte integrante da vida, que acolhe todas as diferenças e as obriga a encontrar uma forma pacífica de convivência.

SAGITÁRIO: Que dá vontade de mandar tudo para o espaço, certamente dá! Se isso seria o melhor a fazer? Aí começam as dúvidas e os dilemas, que você faria bem em acolher e usar para as devidas reflexões. Tudo para o melhor.

CAPRICÓRNIO: Quando você não consegue dar conta de algo sem ajuda de ninguém, sua alma não há de considerar isso um problema, mas a excelente oportunidade de enriquecer seu caminho pelo estabelecimento de laços de solidariedade.

AQUÁRIO: Faça uso de todo o carinho do seu coração para se envolver nas tarefas necessárias e as completar. Não há outra forma, porque não se encontra disponível nenhum atalho neste momento de sua vida. Siga em frente.

PEIXES: A você está disponível fazer uma transição de grande porte entre uma etapa de sua vida e a próxima. Você apenas precisa decidir a que áreas de sua vida aplicar este movimento, ou se pretende o deixar passar despercebido.