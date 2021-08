Horóscópo de quinta: As tradições não são eternas

Data estelar: Lua míngua em Câncer.

Nenhuma tradição nos preparou para o mundo atual, porque nossos antepassados não tiveram como imaginar que a realidade se tornaria tão complexa e intrincada. As tradições não são eternas, podem durar tanto tempo que pareçam ser para sempre, porém, elas se desintegram ao longo das gerações, quando sua aplicação deixa de ser condizente com as necessidades de nossa humanidade. No início, quando as tradições foram promulgadas, elas surgiram transgredindo as anteriores, e isso lhes deu um ar pecaminoso, que se normalizou com o tempo e a prática, ao se verificar que traziam resultados benéficos. Estamos vivendo o mesmo na atualidade, as tradições que herdamos violentam a realidade, impondo e subjugando e, por isso, provocando sua transgressão, com comportamentos que anunciam novas tradições.

ÁRIES: No fim, as coisas acontecem do jeito que é possível, nem sempre parecidas com o que sua alma desejava. Desejos, porém, podem ser adaptados e modificados, em vez de lutar contra uma realidade que veio para ficar.

TOURO: Aceite os tumultos e lide com eles da melhor maneira possível, porque não há muito a fazer em relação a esses. Tenha em mente, porém, que essa condição não veio para ficar, é temporária e há de ser tratada assim.

GÊMEOS: Amplie sua margem de imprevisibilidade e aceite isso como algo normal, que veio para ficar, inclusive. Assim, você não precisará aumentar sua medida de segurança para confiar que tudo continuará dando certo.

CÂNCER: Recuar não é necessariamente sinal de fraqueza, às vezes, como agora, é expressão de prudência, diante de um cenário complexo em que tudo apresenta riscos que sua alma não quer correr. Mantenha a cabeça no lugar.

LEÃO: As afirmações dramáticas agregam uma tonalidade poética ao cenário, porém, será melhor você não se deter nelas, evitando as prolongar, porque logo mais a música vai mudar e você precisará entrar em ação novamente. Aí sim.

VIRGEM: Para que tudo continue dando mais ou menos certo, neste momento você terá de fazer um pouco de política, que é o comportamento social necessário para que os interesses discordantes possam conviver produtivamente.

LIBRA: Um dia dá tudo mais ou menos certo, noutro também dá mais ou menos, só que errado. Porém, quando dá errado, a sensação da alma é absoluta, em vez de ser mediana e relativa, como quando dá tudo certo. Por quê?

ESCORPIÃO: Do jeito que o mundo anda, tudo muda muito mais rapidamente do que em qualquer outro momento que você possa lembrar. Portanto, aceite as idas e vindas e as indefinições, porque essas são efeitos colaterais inevitáveis.

SAGITÁRIO: Evite cobrar coerência demais das pessoas com que você se relaciona, porque você precisa ter em mente que o cenário do mundo anda provocando mudanças de rumo muito rápidas e surpreendentes em tudo que acontece.

CAPRICÓRNIO: É importante você se aproximar mais das pessoas, e estabelecer com elas laços de cooperação e solidariedade. Mais importante ainda é você ter em mente, e aceitar, que o fator humano será sempre imprevisível.

AQUÁRIO: É ruim quando não há alternativas, mas também é péssimo quando há opções demais, que distraem e fazem com que sua alma perca o foco. Mantenha o juízo, afie o discernimento, porque é necessário fazer escolhas.

PEIXES: Tudo fica bastante bagunçado, mas isso é temporário, portanto, não tire conclusões precipitadas sobre os acontecimentos, mas continue segurando o leme com mão firme, conduzindo seus projetos para o bom destino.