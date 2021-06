Horóscopo de sábado: Evita o estresse de resolver coisas durante as Luas Vazias

Data estelar: Lua Vazia das 9h50 até 11h10, quando ingressa em Aquário.

Evita o estresse de tentar resolver qualquer coisa que o valha durante as Luas Vazias, mas, durante elas, te dedica a aproveitar a vida com alegria e despreocupação, sem te importar com o tamanho das encrencas que tenhas de resolver. Ninguém te explicou que tu não tens obrigação de existir com a alma debruçada sobre os problemas que tenhas de resolver, mas que tu tens direito a um tempo livre, de leveza e despreocupação. Reivindica isso para ti durante as Luas Vazias. Quando a Lua ingressar em Aquário hoje, busca tua turma, e se ainda não sabes qual essa seria, será uma boa hora para indagar em tua alma o tipo de pessoa com que gostarias de fazer contato, porque te identificas muito com seu tipo e, mais ainda, porque apreciarias te aproximar para unir esforços em torno de um objetivo em comum

ÁRIES: Celebre a vida, mesmo que estejam acontecendo situações que pareçam distanciar você de qualquer tipo de celebração. Celebre mesmo assim, porque com a alma leve e alegre você superará quaisquer adversidades.

TOURO: Evoluir dá trabalho, porque não acontece por inércia. Por isso, busque e consolide seu conforto e sua segurança, mas não faça dessas condições o destino único e absoluto que consuma todo seu tempo. Há mais a fazer.

GÊMEOS: Use suas mãos, se envolva em trabalhos manuais, porque suas mãos têm uma íntima conexão com a mente, e através da prática você conseguirá raciocinar com mais clareza e eficiência Use as mãos, a prática é fundamental.

CÂNCER: É normal as pessoas se convencerem de que tudo deva ser sofrido entre o céu e a terra, mas, observando com imparcialidade como as coisas acontecem, é possível perceber a generosidade com que a vida provê seus recursos.

LEÃO: A compreensão da complexidade resulta em dilemas muito profundos, tanto que pareceria impossível os superar. Porém, se você continuar firme nas suas reflexões, você verá que o panorama vai se esclarecendo. Em frente.

VIRGEM: Se o melhor de você fica oculto, então como alguém poderia apreciar você? Ocultar é uma forma de proteger, mas além de você se proteger, você também precisa consolidar laços de cooperação e colaboração.

LIBRA: O futuro é tão determinante quanto o passado, mas a maior parte do tempo a consciência de nossa humanidade se vincula ao passado. E isso não se conserta se mantendo no presente, mas conversando abertamente com o futuro.

ESCORPIÃO: Ninguém poderá apreciar seus talentos se você ficar esperando pelo momento perfeito de se expor. Procure se despir de seus pudores e começar a se expor sem apego aos resultados, só para experimentar e se aprimorar.

SAGITÁRIO: Cuide para não embarcar em aventuras fantasiosas só pelo prazer de fazer algo diferente. Este é um momento em que seria melhor você investigar com cuidado tudo que lhe seja oferecido, para evitar fraudes.

CAPRICÓRNIO: Os bons sentimentos, quando compartilhados, ficam melhores ainda. Para isso, você precisa cultivar relacionamentos nos quais sua alma tenha espaço de expressão, sem ser criticada ou diminuída quando o fizer.

AQUÁRIO: A aproximação de pessoas agradáveis sempre parece uma bênção, pelo menos num primeiro momento, porque por trás de aparências esteticamente belas se escondem pessoas muito complicadas. Mantenha a lucidez.

PEIXES: Tudo que é feito com carinho e atenção se torna mais vigoroso em seu desenvolvimento, porque você deposita um pouco de sua alma nas tarefas, uma fração do seu ser se vincula aos acontecimentos e os fertiliza.