Horóscopo de segunda: é preciso discernir entre desejo e necessidade

Data estelar: Lua quase Nova em Touro.

Mais do que nunca, precisas discernir a sutil diferença entre o suprimento das necessidades e a satisfação dos teus desejos, porque só assim aproveitarás melhor o tempo disponível, assim como também te sobrará para fazer o que quiseres e, ainda mais, evitares te enredar em encrencas. Para o funcionamento maior do Universo, tudo é necessidade, e tudo que existe se resolve suprindo alguma necessidade. Porém, nós, humanos, que também somos Universo, como sempre fazemos, damos uma entortada, senão uma distorcida nesse processo. A nós não interessa apenas suprir necessidades, nós também inventamos outras desnecessárias, que se chamam desejos, de uma força implacável e urgente, com a qual vamos aprendendo a lidar do jeito que lidaríamos com a convivência de um animal selvagem e agressivo.

ÁRIES: A segurança é importante e alivia a alma, mas você há de tomar cuidado para que ela se estenda a todas as pessoas com que precisa tratar, e que se encontram dentro do seu círculo de influência. Valor multiplicado.

TOURO: As mudanças de rumo precisam ser aceitas confiando no mistério da vida, porque há algo maior em andamento, algo que sua alma não entende, mas pressente, e chegou a hora de se entregar com alegria a esse mistério. Em frente.

GÊMEOS: Tome distância e observe com objetividade e de uma maneira imparcial tudo que acontece e, principalmente, seu papel nos acontecimentos. Faça isso em silêncio, não compartilhe agora suas opiniões.

CÂNCER: Este é um momento importante, porque se concentra em sua alma a possibilidade de você ser o ponto de apoio em torno do qual as pessoas necessárias devem se congregar, com tudo que de bom e de negativo isso envolva.

LEÃO: Dá um frio na barriga ter de seguir em frente sem apoio nem compreensão, mas invoque o atrevimento e siga em frente, sem garantia de bons resultados mesmo. O tempo lhe afirmará que nada melhor poderia ter sido feito.

VIRGEM: As perspectivas se ampliam e isso evoca sentimentos animadores em sua alma. Em frente, porque ainda há muito jogo para jogar. Deixe de lado, pelo menos temporariamente, suas ansiedades, porque não são profecias.

LIBRA: Apesar de as pessoas serem imprevisíveis, é com elas mesmas que você precisa tratar, e se as definições que você precisa forem de muito curta duração, será com isso mesmo que você terá de trabalhar. Muito jogo ainda.

ESCORPIÃO: Quando será suficiente autoconhecimento para começar a se interessar pelo outro e conhecer as pessoas com que você se relaciona? Excesso de autoconhecimento conduz ao isolamento, e à desconexão social. Nada disso.

SAGITÁRIO: É importante você observar o resultado de suas próprias atitudes, para que, no futuro, você tenha um pouco mais de margem de manobra para decidir se vai ou não se encrencar com as atitudes que tomar.

CAPRICÓRNIO: As pessoas que interessam a você também estão interessadas em você; há, neste momento, uma mutualidade valiosa que serve de fundamento para relacionamentos de longo prazo. Preserve este bom funcionamento.

AQUÁRIO: Faça o pouco que está disponível, mas faça bem, se envolvendo completamente em cada pequena tarefa, desfrutando dos detalhes que, no automatismo do dia a dia, acabam passando despercebidos, e são muito valiosos.

PEIXES: Os temores aumentam de proporção e se alimentam de argumentos embasados, porém, se você acha que o seja abismo inevitável, isso acontece porque se esquece de que a vida é sempre mais criativa do que sua imaginação.