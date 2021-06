Horóscopo de segunda: Está tudo estranho mesmo, não estranhe

Data estelar: Saturno e Urano em quadratura; Lua cresce em Leão.



Está tudo estranho? Bem-vinda seja tua alma à realidade em que o mundo se encontra, tudo estranho, porque não há referências anteriores para se apoiar. E se pensas que esta estranheza seja uma experiência tua em particular, isso indica que andas te comunicando pouco com teus semelhantes e diferentes. Não que tenhas deixado de conversar, mas é que dificilmente os temas verdadeiros são postos sobre a mesa com clareza; fala-se de muito e de tudo, mas ao mesmo tempo de nada realista, porque se fosse para sermos realistas, teríamos de declarar que não temos uma bússola a nos orientar nesta travessia. Mas, como também temos esta obsessão de encontrar uma ordem oculta em tudo, imaginamos uma enorme conspiração mundial, só que, sinto informar, até os supostos conspiradores estão desnorteados e estranhados com a realidade.



ÁRIES: Nunca tudo foi tão incerto quanto agora, mas isso é resultado de o estado atual do mundo e, por isso, você precisa tomar cuidado para não personalizar o tamanho da angústia que isso traz. Deixe passar por você, só isso.



TOURO: Entre o que você precisa fazer e aquilo que você desejaria há um abismo intransponível, pelo menos por enquanto. Procure, mesmo que a duras penas, se dispor da melhor maneira possível a fazer o que seja preciso.



GÊMEOS: É desimportante que você queira ter todas as explicações, porque a realidade continuará estando sempre um passo à frente de seu entendimento. E isso não é ruim, mas incentivo a você continuar ampliando a mente.



CÂNCER: Nada é o que deveria ser. Essa descoberta é atual, mas sempre foi assim, apenas aconteceu de que a projeção mental de nossa humanidade sobre a realidade, de como ela deveria ser, funcionava como um véu. O véu caiu.



LEÃO: Tudo que poderia ter sido feito no passado, mas que foi procrastinado, surge ao mesmo tempo, como se houvesse havido uma conspiração. Se procrastinação não tivesse havido, outro diferente seria o cenário.



VIRGEM: Cuide para não buscar culpados, porque apesar de poder haver vários desses, a solução não será encontrada com a identificação. Foram seus próprios passos e decisões que trouxeram você até aqui e agora, ou não?



LIBRA: Você pode fazer o que você deseja, mas o trabalho envolvido na realização é colossal. Tenha isso em mente se, por ventura, você decidir seguir em frente, para depois não tropeçar com as fantasias de que tudo seria mágico.



ESCORPIÃO: Mudanças profundas advirão das crises atuais, umas que não podem nem devem ser aceleradas, porque será necessário muito amadurecimento para as aproveitar. Confie no tempo, aceite a realidade como ela é.



SAGITÁRIO: Todas as pontas soltas que foram ficando pelo caminho parecem ter combinado de aparecerem agora, ao mesmo tempo, para não haver como você deixar para depois. Faça o possível, com carinho e atenção. Você dará conta.



CAPRICÓRNIO: É comum que as pessoas prometam muito mais do que cumprem, mas é assim que as coisas andam nessa nossa civilização não muito civilizada. Procure não se agregar a essa onda, mas fazer sempre a diferença.



AQUÁRIO: Faça a sua vontade e monitore os efeitos colaterais que, na origem, não foram contemplados. Dessa forma, você irá fazendo ajustes necessários e o caminho se tornar fluido e alegre. Assim será muito melhor.



PEIXES: O cenário que se apresenta diante dos olhos de sua mente se mostra tão complexo, que a primeira reação é se esconder e esperar tudo passar. Não vai dar para fazer isso, você terá de enfrentar e domar a unha.