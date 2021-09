Horóscopo de segunda: O mundo inteiro num momento

Data estelar: Mercúrio e Júpiter em trígono; Lua Cheia em Peixes



A pureza é a indivisibilidade. Quanto mais tua presença seja unificada ao funcionamento do Universo, mais pura será tua alma também. Essa pureza não resulta de dietas, austeridades ou de exercícios físicos que te brindem com mais domínio do teu corpo, mas de um alinhamento de tua condição humana com tudo que, pelo menos, esteja dentro do teu círculo de influência. Mediante as dietas, austeridades e exercícios físicos, tu buscas paz e distanciamento de todas as coisas que te ofendem. A pureza da indivisibilidade, no entanto, te joga dentro do redemoinho existencial, para que, com tua presença unificada, tu vivas tudo o que te dizer respeito. Isso fica evidente em todas as Luas Cheias em que, sem importar o quanto nos distanciemos e isolemos, ela nos tomará de assalto, para que vivamos o mundo inteiro em um momento.



ÁRIES: De vez em quando pesa na alma aquilo que poderia ter sido feito diferente e que, por isso, teria evitado muito problema que se apresenta agora. O passado, porém, só se acerta mudando as coisas a partir de agora.



TOURO: Se der para você se entender bem com as pessoas que fazem parte deste momento de sua vida, melhor assim, porém, se isso não for possível, sua alma terá de seguir em frente e deixar que os fatos falem por si sós.



GÊMEOS: Entre fazer com imperfeições e falhas e nada fazer, prefira a primeira opção, apesar do temor de se expor. Pense bem, quando as pessoas querem criticar, não importa quão perfeitas sejam suas obras, elas não gostarão.



CÂNCER: Coisas que você imaginava ter entendido, e que se tornaram pontos de vista, agora surgem novamente com vieses que contradizem o entendimento anterior. Isso é positivo, porque significa que você continua pensando.



LEÃO: A visão das possibilidades já é um avanço substancial, porque, mesmo que ainda você não tenha posto as mãos no tesouro ansiado, ainda assim a imaginação serve para aproximar sua presença do objetivo a conquistar.



VIRGEM: A tensão entre as pessoas é positiva, apesar de incômoda, porque se tudo estivesse em paz e no sossego, se deixariam de retificar alguns erros que, corrigidos, ajudariam todo mundo a seguir em frente e progredir.



LIBRA: Difícil compartilhar o que acontece em seu interior, porque quando sua alma faz a tentativa, as pessoas parecem entender o contrário. Mais difícil ainda é conter a expressão, quando tanta coisa intensa acontece no interior.



ESCORPIÃO: Entre aquilo que você deseja para si e aquilo que você precisa fazer para beneficiar outras pessoas, não é necessário haver um abismo. Você é a ponte entre seus desejos e suas obrigações, atue a altura disso. Em frente.



SAGITÁRIO: Vários assuntos que você resolve com relativa facilidade são, para outras pessoas, equações complicadas. Tenha isso em mente quando chegar o momento de reclamar eficiência, meça com sabedoria o alcance das pessoas.



CAPRICÓRNIO: Acompanhar as mudanças e se adaptar a elas não é algo fácil, porém, daqui a pouco você começará a pegar o gosto do exercício e descobrir tesouros que antes passavam despercebidos. Está tudo certo, no mundo incerto.



AQUÁRIO: Segurança e insegurança andam de mãos dadas neste momento intenso e, por isso, você não deveria se deter por tempo demais tentando decifrar o que acontece, mas seguir em frente com seus planos e ponto final.



PEIXES: São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que é natural sua alma sentir uma vertigem que apresenta medos e esperanças, todas misturadas. Medo ou esperança, tanto faz, o que importa mesmo é seguir em frente.