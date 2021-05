Horóscopo de sexta: A sombra real não é o medo, é tua ignorância

Data estelar: Lua Vazia até 8h53 HB, quando ingressa em Áries.

O medo não é uma sombra, nem tampouco a ansiedade nem a angústia. A sombra real é tua ignorância, essa que teimosamente estreita tua percepção da realidade, a qual, quando se apresenta a ti, maravilhosa e colossal, te produz medo em vez de regozijo, ansiedade em vez de entusiasmo, e angústia em vez de confiança. Conhece tua teimosa ignorância, aceita tua estreiteza de percepção e aí, talvez, comeces a saber a verdade de tuas sombras, pois, todas elas se entretecem e alimentam dessa raiz. Aumenta teu conhecimento todos os dias, te atreve a experimentar, porque nossa humanidade só conhece o que percebe e o que experimenta, o resto é tudo blábláblá teórico. A ignorância não é analfabeta, sabe tecer argumentos astutos para se defender e impedir que conheças a realidade como ela é.

ÁRIES: As coisas não se acertam por si sós, mas com a ajuda das pessoas pertinentes, que ficam ao seu lado na luta atual. Procure valorizar essas pessoas, porque sem a ajuda delas tudo seria muito mais difícil. É assim.

TOURO: É muito bom experimentar a leveza da alegria, mas melhor ainda é quando esse sentimento provoca força suficiente para você se atrever a tomar atitudes que, de outra maneira, seriam impensáveis. Mas, sem imprudência.

GÊMEOS: Busque as companhias adequadas para compartilhar seus momentos de alegria, e se de imediato não conseguir pensar em ninguém, então faça dessa sua principal missão, encontrar as companhias adequadas. Alegria compartilhada.

CÂNCER: Considere a vida com realismo, porque as coisas são como são, e não como deveriam ser. Pratique você tudo que lhe brindar com leveza e alegria, mas não espere receber aplausos e elogios por isso. Muito pelo contrário.

LEÃO: As ideias são boas, mas se não forem praticáveis o mais rapidamente possível, melhor será você as substituir por outras, que tenham aplicação prática de imediato. Este é um momento de execução, só valem as ideias práticas.

VIRGEM: Ainda que tudo esteja fora da ordem e do lugar certo, mesmo assim sua alma encontrará oportunidades de progresso, e mais ainda, porque encontrará também pessoas que se tornarão referências no futuro. Em frente.

LIBRA: Aquilo que você enxerga as pessoas fazerem é o exemplo que você seguirá. Por isso, é muito importante que você escolha à dedo as pessoas que servirão de referência exemplar, porque elas orientarão seus passos e destino.

ESCORPIÃO: Talvez você tenha de se esforçar um pouco para celebrar o sucesso alheio como se fosse o próprio, mas saiba de antemão que o esforço que você investir nesse sentido será amplamente recompensado no futuro.

SAGITÁRIO: Trabalho e brincadeira não precisam ser opostos, pelo contrário, se você se envolver nas tarefas e compromissos com alegria, verá que tudo se resolve com muito mais facilidade e eficiência. Experimente.

CAPRICÓRNIO: Deixe para trás a necessidade de mostrar ao mundo que você é uma pessoa séria e competente, porque o mundo reconhecerá seu valor quando perceber que você cumpre todos seus compromissos com alegria e leveza.

AQUÁRIO: Para você desfrutar de tudo que de bom anda acontecendo, você precisa tomar a iniciativa de reclamar para si o direito de ser livre. Porém, você sabe, a liberdade é cobiçada por todos e criticada quando praticada.

PEIXES: Esses planos e estratégias que enquanto são idealizados provocam regozijo em sua alma, são os que você precisa se atrever a colocar em marcha, porque os idealizar é apenas o primeiro passo de um longo caminho.