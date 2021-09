Horóscopo de sexta: A vontade é o poder disponível a todos os seres humanos

Data estelar: Lua míngua em Touro.

É resmungando baixinho que te dedicas a fazer coisas contra tua vontade, mas como a lista dessas só aumenta ao longo do tempo, teu humor vai azedando e se consolidando nessa densidade. Para evitar o ressecamento de tua alma, tu tens duas alternativas. A primeira consiste em sacrificar alegremente tua vontade, ou porque não tens outra opção, ou porque percebes que há algo maior em andamento, em nome do qual o sacrifício seria pertinente. A outra alternativa consiste em contrariar o que te contraria e, de um jeito ou de outro, fazer tua vontade, sem importar o custo disso. A vontade é o poder disponível a todos os seres humanos, é a força motriz das realizações, é aquilo que te faz andar sobre as águas, porque, sem importar quais sejam as circunstâncias que te rodearem, a força de tua vontade será maior que tudo e todos.

ÁRIES: Honestidade e transparência em todos seus movimentos deixarão as pessoas mais tranquilas e, assim, elas se abrirão e colaborarão com muito boa vontade em tudo que você determinar. É uma troca justa, não lhe parece?

TOURO: É possível esperar, mas sua alma há de se perguntar se isso seria mesmo pertinente, ou se não seria essa uma atitude que criaria suspense desnecessário. Não são só seus interesses que importam, há também outras pessoas.

GÊMEOS: Quando você não se sentir com a bola toda, procure não agir como se estivesse com a bola toda. Esse é um momento em que sua alma preferiria se esconder e ficar em silêncio, mesmo que isso pareça surpreendente de sua parte.

CÂNCER: O bem da maioria é o seu bem também, mas essa é uma fórmula que não é aplicada no dia a dia de nossa humanidade, até muito pelo contrário. Ainda assim, continuará sendo essa a fórmula necessária para o bem-estar geral.

LEÃO: Se o planejamento não se adequa à prática, então você há de preferir seguir pelo caminho da prática, em vez de insistir em que tudo seja feito de acordo ao planejamento. Tenha em mente que planejamento é apenas teoria.

VIRGEM: O panorama se amplia, este é seu momento de colocar em prática o que tem tido em mente, e dentro do alcance do que andou planejando. Nenhuma grande aventura, a não ser a do próprio viver. De resto, tudo planejado.

LIBRA: O tempo passa e o fim do mundo que a ansiedade profetiza não acontece. Nunca acontecerá, porque a ansiedade é uma mentirosa, fica insuflando emoções intensas sem que necessariamente esteja acontecendo algo.

ESCORPIÃO: Inevitáveis demoras acontecem porque nem tudo que precisa ser decidido está em suas mãos, há coisas que outras pessoas precisam decidir e, aí sim, você recupera o domínio sobre o cenário. Enquanto isso, só resta esperar.

SAGITÁRIO: Sem organizar e planejar, as ações se tornarão dispersas, e se perderá tempo, além de recursos serem gastos em demasia. Invista bastante tempo em perceber todos os detalhes do percurso antes de iniciar.

CAPRICÓRNIO: Para você se divertir não é necessário negligenciar suas outras atividades, as obrigações que, mesmo não sendo de seu total apreço, estão aí requerendo atenção porque são necessárias, imprescindíveis.

AQUÁRIO: Por um lado há os planos que você projeta, e pelo outro há o plano maior em que tudo acontece, o próprio funcionamento do Universo. Nem sempre dá para coordenar tudo de um jeito que demonstre sincronia. É raro até.

PEIXES: Do entendimento do que deve ser feito ao ato de fazer há de passar o menor tempo possível. Nada de perder tempo na imaginação agora, tudo há de ser testado na prática, e descartado se a teoria não combinar com a prática.