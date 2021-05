Horóscopo de sexta: Compaixão é a solução

Data estelar: Mercúrio e Vênus em conjunção; Lua míngua em Capricórnio.

De tanto susto existencial que levamos ao longo de nossa iniciação à vida adulta, e também porque ignoramos o funcionamento da Vida, acabamos tentando construir um tipo de existência à margem do conjunto mais amplo em que estamos inseridos, aceitando isso ou não. É uma tentativa que lembra a Sísifo, condenado no inferno a carregar uma pedra pesada ladeira acima, e toda vez que chega ao topo a pedra cai e precisa começar tudo de novo. É impossível esse invento dar certo, não há como se alienar do Universo, que por funcionar de forma sintética, convergente e unificada, nos faz sentir todo o horror do mundo humano, e também as exaltações, sem saber o que fazer com as angústias e delírios que disso resulta. Quando aprendamos o valor da solidariedade e da compaixão, e pratiquemos diariamente essas virtudes, isso será solucionado.

ÁRIES: As negociações que você tiver de fazer precisam de toda sua atenção, para não correr o risco de iniciar algo que, talvez, nunca seja concluído. Não há mais margem para continuar sem um rumo fixo determinado.

TOURO: Está tudo em marcha, mas se desenvolve com muita mais lentidão da que você gostaria. Porém, é assim que as coisas são, porque pelo tamanho de suas pretensões, nada poderia acontecer de imediato nesse nível.

GÊMEOS: Em algum outro momento qualquer, você faria bem em agir com timidez e recato, porém, este é um momento que não comporta esse tipo de atitude, porque só se resolve com atrevimento. Aposte suas fichas em você.

CÂNCER: Ainda que você sinta o impulso de compartilhar seus sentimentos e questionamentos, procure prorrogar a expressão e, enquanto isso, aproveite o tempo para refletir com muita profundidade sobre tudo que aconteceu.

LEÃO: Precisa haver muita sintonia entre todas as pessoas envolvidas nesta parte do caminho, porque assim não haverá margem para que ninguém caia na fantasia de estar sendo deixado para trás, ou enganado. Muito importante.

VIRGEM: Os olhos de sua alma enxergam horizontes que, por enquanto, estão além do alcance, mas isso não significa que você deva desanimar por isso. Pelo contrário, se projete a esse futuro e comece a agir agora. Em frente.

LIBRA: Quando será superado todo este transe que afeta tanto a todo mundo? Do jeito que andam as coisas, a superação parece, a cada dia, mais e mais distante. Porém, você pode ir fazendo pouco, mas com eficiência.

ESCORPIÃO: O que você percebe parece confirmar suas suspeitas, porém, é nessa hora que você precisa deter seus movimentos para refletir se essa percepção é verdadeira, ou se as fantasias não contaminam seu olhar. Isso acontece.

SAGITÁRIO: Desconsiderar as opiniões alheias pareceria o melhor a fazer, porém, ainda que essa pareça ser uma atitude sábia, na prática a mente continua buscando a aprovação das pessoas antes de tomar alguma atitude. É assim.

CAPRICÓRNIO: Tudo que você precisa está ao alcance da mão, por isso, se você deixar de buscar longe o que está bem próximo a você, então deixará de perder tempo e recursos em caminhos que são apenas distrações, nada além disso.

AQUÁRIO: Busque meios de expressar tudo que você sente, e se faltarem palavras, procure gestos, mas não deixe de colocar para fora e deixar evidente tudo que passa pela sua alma neste momento da vida. Expressão é tudo.

PEIXES: Procure a lucidez como se você buscasse água enquanto transita por um deserto. Sem lucidez você continuará confundindo sonhos e fantasias, e isso vai atrapalhar muito seus planos de progresso. Discernimento.