Horóscopo de sexta: todo ser humano precisa viver suas próprias emoções

Data estelar: Marte e Netuno em quadratura; Lua míngua em Peixes

As emoções humanas não podem nem devem ser represadas de forma constante, em benefício de uma suposta racionalidade que é muito mais ficção do que real. E não é suficiente se deixar consumir assistindo a seriados e filmes que servem ao propósito de evocar emoções, pois, apesar de esse ser um exercício que atua como válvula de escape, todo ser humano precisa viver suas próprias emoções. Diferente da razão, a emoção não contempla qualquer tipo de mentira, ela sempre será um fiel retrato do que se passa no interior. Por isso, há de haver formas cotidianas de manifestar as emoções, porque senão chega um dia como hoje e aquelas que ficaram represadas por tempo demais se expressam como ataques de raiva ou decisões desvairadas que, apesar de oferecer alívio, a médio prazo criam problemas maiores dos que se tentou resolver.

ÁRIES: O que ficou oculto e em segredo tende a vir à tona neste momento, agregando complexidade a um cenário que parecia não aguentar mais. Porém, muitas coisas precisam acontecer, a despeito de as pessoas gostarem delas ou não.

TOURO: Os ideais surgem com força colossal em sonhos, mas também na insônia que a ansiedade provoca. Os ideais são forças motrizes poderosas, que exigem um sacrifício muito difícil, que é o de você agir à altura deles.

GÊMEOS: Sua fértil imaginação não tem cabimento na realidade atual. É possível forçar um pouco e determinar o cabimento, mas vai sobrar imaginação para tudo quanto é lado. Isso pode ser satisfatório também. Só que não.

CÂNCER: Deixe os tormentos de lado, nada há que não possa ser consertado. Tudo isso que sua alma traduz como impossível de enfrentar, o tempo criará um cenário em que se possa lidar muito bem com o que agora é impossível.

LEÃO: Não será raro que as pessoas tenham ataques que sejam semelhantes à loucura, porque a pressão tem sido tão grande, que pessoas comuns tiveram de lidar com situações excepcionais. Tenha isso em mente, acontece.

VIRGEM: A intensidade dos olhares e do reconhecimento mutuo desorganiza a alma, porque se agarra de razões que, no momento, não significam nada. Neste momento, você precisa decidir se vive a razão ou se aceita a paixão.

LIBRA: Nos momentos cruciais, como este que sua alma experimenta agora, a alma se sente à beira do abismo e pressente que tudo vai, mesmo, dar errado. Mais uma vez você verá que essa profecia não se cumpre. Engano da ansiedade.

ESCORPIÃO: Razão e paixão parecem inimigas, e talvez o sejam, mas a questão é o que fazer no meio dos conflitos que esse cabo de guerra propõe. Lembre-se sempre de que nem tudo que é atraente acaba sendo satisfatório.

SAGITÁRIO: As atitudes confusas que as pessoas tomam não hão de ser tidas como definitivas, nem tampouco servir para você alimentar suspeitas exageradas. Este é um momento confuso mesmo, melhor aliviar a barra de todo mundo.

CAPRICÓRNIO: Ainda que o cenário esteja confuso e difícil de entender, mesmo assim há inúmeras coisas que precisam ser feitas, e você está na condição de assumir a responsabilidade, e dar conta do recado. Só ir em frente.

AQUÁRIO: Sim, há oportunidades que se perdem se a alma não age com velocidade. Porém, isso não significa que se percam para sempre, porque o ciclo de expressão das oportunidades é perpétuo, sempre se renova. Você decide.

PEIXES: Não há dilemas no desejo, ele é determinante absoluto do destino. Por isso a alma acha mais fácil se deixar conduzir pelos desejos, porque os enxerga como portos seguros. Porém, os desejos são tudo, menos um porto seguro.