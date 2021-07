Horóscopo de terça: as tensões necessárias

Data estelar: Mercúrio e Urano em sextil; Lua cresce em Sagitário.

Há tensões e tensões, nem todas devem ser relaxadas, porque tu precisas de algumas delas para dar continuidade aos teus projetos. Há tensões que precisam ser sustentadas, sem que, no entanto, te produzam sofrimento. Tua mente, por exemplo, não pode estar completamente relaxada, porque ela é o instrumento de percepção e intervenção na realidade, mediante o qual tua alma se projeta ao futuro em busca de melhorias. Tua mente é o arco que tua alma há de retesar para lançar ao futuro alguns pensamentos que sirvam de incentivo para, aqui e agora, executar as ações pertinentes. Se tua mente estiver completamente relaxada o tempo inteiro, tu não terás vontade de nada. Talvez isso te pareça o paraíso, só que, na prática, torna tua presença inútil ao funcionamento do Universo, para o qual, cada um de nós, tem tarefas a executar.

ÁRIES: Tudo que você pretende realizar é completamente possível, mas não do jeito ariano de ser, caindo de boca sem prévio aviso. Este é um momento que requer aproximações cuidadosas, para que ninguém se sinta melindrado.

TOURO: Excesso de potencialidades pode ser um cenário tão nocivo quanto a completa falta dessas. É que, com o excesso, a alma fica atordoada e não sabe por onde começar. Um bom lugar para começar é organizando e planejando.

GÊMEOS: As etiquetas sociais parecem ter caído em desuso, porém, são mais valiosas do que nunca, porque abordar uma pessoa sem que ela esteja avisada disso, pode se tornar contraproducente. As etiquetas são necessárias.

C NCER: É tanta coisa fora do lugar que precisa ser arrumada, que fica difícil saber por onde começar. Não importa, comece assim mesmo, porque uma coisa levará a outra e, no fim do dia, você terá feito muito em pouco tempo.

LEÃO: É desnecessário acertar tudo na primeira tentativa, mas é fundamental tentar, porque sem tomar essa iniciativa você ficará com a alma atormentada pelo dilema de se deveria, ou não, ter seguido em frente.

VIRGEM: Considere a possibilidade de romper os laços com as pessoas e situações que, realmente, empatam sua vida, impedindo que você se lance a novas aventuras. Esse rompimento não precisa ser atormentado, apenas um ponto final.

LIBRA: Está tudo aí, ao alcance da mão, mas os ingredientes estão pulverizados, o que resulta em dispersão, e sua alma fica com a sensação de perder tempo com um monte de coisas que não levam a nada. Relaxe, isso passa.

ESCORPIÃO: Organize as finanças para garantir um reconhecimento objetivo do alcance de sua força atual, e o que você precisaria fazer para ampliar essa margem. Faça isso de forma desapaixonada, com a maior objetividade possível.

SAGITÁRIO: Antes de colocar em ação suas pretensões, procure reservar um tempo para organizar e planejar a ação. Isso salvará você de ter, depois, de arcar com os prejuízos de eventuais danos provocados pela precipitação.

CAPRICÓRNIO: Um pouco mais de cuidado que o habitual será necessário em relação a tudo e todos neste momento, porque sua alma é tomada por sensações estranhas, que podem não ser pressentimentos, mas não há certeza disso.

AQUÁRIO: Todas as pessoas que você precisa para concretizar seus planos existem e estão ao alcance de um clique, ou de uma ligação telefônica. Porém, você precisa tomar a iniciativa, em vez de esperar que elas façam contato.

PEIXES: Você sabe tudo que precisa ser feito, agora é só começar a fazer. É importante aceitar, logo de entrada, que o tempo do planejamento e organização há de ser mais longo que o da execução. Para que tudo resulte bem.