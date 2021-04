Horóscopo de terça: O que um ser humano não faria por amor?

Data estelar: Sol e Marte em sextil; Lua cresce em Touro.

O amor é inconfundível, pois, se realmente o experimentas o reconhecerás pela ousadia que infundirá em ti, já que, por ele, desafiarias as leis do Universo, te lançarias nu e sem armas à própria boca do demônio para o defender. O que um ser humano não faria por amor? Independente do país em que nasce, toda pessoa, ao nascer, ganha duas cidadanias, a da experiência do amor ou a da falta de amor, e por essas duas condições navegamos todos pela vida afora. Reconhecer a carência de amor é simples, ela se revela através de todas as extravagâncias que fazemos quando nos sentimos solitários. Reconhecer o amor, porém, não é tão simples assim, porque tão profunda é a dor de não o experimentar, e tão complexa é a trama de o sustentar quando o vivemos, que preferimos nos acomodar na ideia de que, talvez, o amor seja uma fantasia.

ÁRIES: Consolide seus interesses, mas faça isso tendo em mente que há interesses diversos dos seus, que também estão em vias de consolidação. Todo mundo satisfeito, esse é o melhor possível de todos os cenários imaginados.

TOURO: Para tomar as iniciativas pertinentes a cada caso sob seu domínio, você precisa se despir de todos os pudores e ter muita sinceridade para com sua própria alma. Isso evitará distorções que atrapalhariam seu desempenho.

GÊMEOS: Da preocupação à ansiedade há muito pouca distância. Por isso, encare este momento de atenção às finanças com a alma leve, porque a preocupação nunca solucionou coisa nenhuma, e ansiedade muito menos ainda.

CÂNCER: No mundo humano, tudo é relacionamento. Por isso, aproveite este momento de ampliação dos contatos para renovar os vínculos antigos e para, quem sabe, conhecer pessoas novas também. Tudo dentro do possível, não é?

LEÃO: O atraso precisa ser reduzido ao máximo, por isso, tome o dia para se debruçar sobre todos esses assuntos que foram empurrados ao futuro. O futuro chegou, é aqui e agora e você está em plenas condições de dar conta.

VIRGEM: As coisas mudam, com certeza, você também muda, mas como você está sempre dentro de sua própria alma, suas mudanças não ficam tão evidentes quanto as que se processam no mundo, e nas pessoas com que se relaciona.

LIBRA: Muitas coisas obscuras há por aí, e merecem esclarecimento. Porém, isso não será obtido através de confrontos, mas com você fazendo uma investigação imparcial sobre tudo que anda acontecendo. Sobre as pessoas também.

ESCORPIÃO: Fazer alianças é, não apenas necessário, como também um aspecto fundamental da construção de seu destino. Nada poderia ser imaginado realizar sem a ajuda e colaboração de um bom número de pessoas. É assim.

SAGITÁRIO: Considere o seguinte, há uma série de fatos que você enxerga com absoluta clareza, mas que para as pessoas nada significam, porque elas não têm essa clareza. Por isso, não busque companhia nem apoio neste momento.

CAPRICÓRNIO: Agora é um bom momento para você se divertir, e isso seria perfeito se você pudesse convidar algumas pessoas a festejarem junto a você. Porém, as restrições impostas pelo mundo ainda são vigentes. Encontre seu jeito.

AQUÁRIO: Agora é um bom momento de dar a devida atenção aos lugares por onde você transita a maior parte do tempo, aqueles lugares em que você busca conforto e segurança também. Esse olhar há de servir para arrumar tudo muito bem.

PEIXES: O dinamismo do dia a dia aumenta e se acelera, e isso é muito bom, porque não deixa tempo livre para se dispersar. Aguente a pressão, suporte os questionamentos, tudo isso acontece porque há muito mais em jogo.