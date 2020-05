Horto Florestal recebe primeiro drive-thru com exames que detectam o novo coronavírus

Um dos principais gargalos para o enfretamento da pandemia, a ausência de testes para a Covid-19 é reclamação constante. Para minimizar a situação, o Horto Florestal foi o primeiro bairro de Salvador a instalar um drive -thru que realize exames laboratoriais que detectem o novo coronavírus.

(Foto: Divulgação)

A ação, desenvolvida pelo Laboratório DNA em parceria com a Amo Horto, está funcionando na Avenida Estácio Gonzaga. “As pessoas poderão fazer a coleta do material para os seus exames dentro do carro. Para tanto, tem que agendar antes já que o atendimento será feito com horário marcado”, nos disse Renan Mascarenhas, presidente da Amo Horto. Os contatos para a marcação podem ser feitos através do telefone (71) 99969-1726, opção 8.