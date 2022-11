Hospitais em Salvador suspendem visitas aos pacientes após aumento de casos de covid

O Hospital Aristides Maltez anunciou a suspensão das visitas aos pacientes internados a partir desta segunda-feira (28), devido ao aumento de casos de covid-19 em Salvador. A suspensão é temporária.

Na quinta-feira (24), as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) informaram que as visitas a pacientes estão suspensas a partir da sexta (25). A medida será válida por 15 dias.

A Bahia passa por um momento de aumento de casos da doença nos últimos dias, que também acompanha o crescimento dos casos no país.

Os pacientes do Aristides Maltez que se encontram nas enfermarias do Hospital continuarão tendo acompanhantes e os familiares daqueles que estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) poderão receber um visitante por dia, que terá acesso ao boletim médico.

O Hospital ressaltou que pessoas com sintomas gripais ou com covid-19 não devem comparecer ao hospital. No caso de pacientes, devem remarcar as consultas.

Os já internados e que forem diagnosticados com covid precisarão ser mantidos isolados, ou seja, sem acompanhantes.

Para adentrar as dependências do HAM, é obrigatório o uso de máscara e todos deverão apresentar o cartão de vacinação com o esquema vacinal completo.

No caso das Osid, os familiares continuarão recebendo informações normalmente sobre os familiares internados, seja por boletins médicos via telefone ou por meio de videochamadas com os pacientes.