Hospital Aristides Maltez inaugura 10 novos leitos de UTI Cirúrgica

O Hospital Aristides Maltez (HAM) inaugurou nesta quinta-feira (26) uma nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Cirúrgica. O espaço conta com 10 leitos para pacientes em tratamento intensivo e outros 16 de internação - sendo oito para cuidados paliativos e outros oito para pacientes cirúrgicos, além de duas salas cirúrgicas, sendo uma delas equipada exclusivamente para a realização de cirurgias videolaparoscópicas.

Referência no atendimento oncológico à população carente no estado, o HAM passa a contar com 10 leitos individualizados e equipados com equipamentos de ponta. O objetivo é que esse novo espaço ajude a zerar o número de cirurgias suspensas por falta de vaga em UTIs na unidade hospitalar.

Vice-presidente da Liga Baiana contra o Câncer, responsável por manter o hospital, o médico Aristides Maltez Filho falou sobre a importância de estruturar melhor a unidade hospitalar. "Este é um dia especial, em que o hospital retoma a luta pela modernização, em prol da atenção às pessoas carentes de toda a Bahia", declarou.

Na ocasião, também foi entregue a nova Agência Transfusional do HAM, instalada no térreo, que conta com um irradiador de sangue - o único na Bahia. O dispositivo é responsável por neutralizar células de defesa para diminuir o risco de rejeições em caso de transfusão sanguínea e cirurgias.

As obras, que receberam um investimento de R$ 10 milhões, são fruto de uma parceria entre as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA) e Bell Marques, apoiada pelo Governo do Estado. O cantor esteve na inauguração, que também teve a presença do governador Rui Costa (PT) e da presidente das VSBA, Aline Peixoto.

"O sentimento é de orgulho. É bom saber que eu contribuí para a construção dessas obras que, tenho certeza, vão ser importantes para ajudar muita gente", declarou Bell, que realizou dois shows beneficentes promovidos pela VSBA para arrecadar fundos para as obras. Os eventos foram o Forró Solidário e a comemoração dos 40 carnavais do bloco Camaleão.

Já o governador reforçou a importância da VSBA para o projeto. “Aproveito a oportunidade para parabenizar as mulheres voluntárias, muitas delas anônimas, que se doam para ajudar o próximo. Fico feliz em poder participar”, declarou.